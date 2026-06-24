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Rüzgar bugün de yer yer kuvvetli esecek

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Meteoroloji, hava sıcaklığının 37 dereceye kadar yükseleceğini, bugün ise yer yer kuvvetli rüzgâr beklendiğini duyurdu.
Rüzgar bugün de yer yer kuvvetli esecek

Meteoroloji Dairesi’nin 23-29 Haziran tarihilerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, bölge genellikle alçak basınç sistemi ile ılık ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava genellikle açık ve az bulutlu, bugün öğle saatleri ise parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde 34-37 ve sahillerde 30-33 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr, genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, bugün yer yer kuvvetli olarak esecek.

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