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Pazar ve pazartesi iç kesimlerde sağanak bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, pazar ve pazartesi günleri iç kesimlerde yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak beklendiğini açıkladı.
Pazar ve pazartesi iç kesimlerde sağanak bekleniyor

Meteoroloji Dairesi’nin 4-10 Temmuz tarihlerini kapsayan  hava tahmin raporuna göre, belirtilen sürede en yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 35-38, sahillerde ise 29-32 derece dolaylarında seyredecek

Bölge genellikle alçak basınç sistemiyle sıcak ve nispeten nemli, pazar ve pazartesi günleri ise üst atmosferdeki serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Buna göre, yarın hava parçalı ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli olacak.

Pazar günü parçalı bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli; öğle saatleri iç kesimler yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, zamanla açık ve az bulutlu geçecek.

Pazartesi günü de parçalı bulutlu hava beklenirken, öğle saatlerinde iç kesimlerde yer yer sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmur görülecek; hava zamanla az bulutlu olacak.

Salı, çarşamba, perşembe ve cuma günleri de açık ve az bulutlu geçecek.

Rüzgar ise genellikle güney ve batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esecek.

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