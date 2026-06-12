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Hava sıcaklığı 35 derece dolaylarında

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Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 35 derece dolaylarında olacağını, bugün ise sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini bildirdi.
Hava sıcaklığı 35 derece dolaylarında

Meteoroloji Dairesi, hava sıcaklığının 35 derece dolaylarında olacağını, bugün ise sabah saatlerinde yer yer sis beklendiğini bildirdi.

Daireden verilen bilgiye göre, 11 – 17 Haziran tarihleri arasında bölge genellikle ılık ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava bugün açık ve az bulutlu, sabah saatleri yer yer sisli, diğer günler az bulutlu ve parçalı bulutlu olacak.

En yüksek hava sıcaklığı genellikle iç kesimlerde 32-35, sahillerde 28-31 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgâr genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette, cumartesi ve pazar günleri yer yer kuvvetli esecek.

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