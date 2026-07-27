İç kesimlerde sıcaklık 42 dereceye ulaşacak

Meteoroloji Dairesi'nin 25-31 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık hava tahmin raporuna göre, 27 Temmuz Pazartesi günü ülke genelinde hava açık ve az bulutlu geçecek.
Rapora göre bölge, alçak basınç sistemi ile sıcak ve nispeten nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmayı sürdürecek. Haftanın ilk iki gününde en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde 39-42 derece, sahillerde ise 35-38 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgârın ise genellikle güney ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
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