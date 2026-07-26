Yeşilyurt'ta Serada Hint Keneviri Yetiştirirken Suçüstü Yakalandı

Polisin açıklamasına göre, 25 Temmuz 2026 tarihinde saat 07.30 sıralarında, Güzelyurt Polis Müdürlüğü'ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, N.A. (46) isimli şahıs bir sera içerisinde boyları 150 ile 180 santimetre arasında değişen toplam 5 kök hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan bitkilerin sulama ve bakımını yaptığı sırada suçüstü yakalandı.
Şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen 5 kök bitki emare olarak polis tarafından muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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