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Müteahhitlere Mülkiyet Davaları Kıskacı Daralıyor

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Mülkiyet Davalarında Rum Yönetimi'nin Yeni Hamlesi: "Kapsam Genişliyor, Toplumsal Risk Büyüyor"
Müteahhitlere Mülkiyet Davaları Kıskacı Daralıyor

Mülkiyet konusunda Rum Yönetimi’nin yeni hukuki girişimleri Kuzey Kıbrıs’ta tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yapılan değerlendirmelerde, eşdeğer mal alım satımlarına yönelik tutuklama süreçlerinin genişletilmesinin, yalnızca belirli kişi veya sektörleri değil, Kuzey Kıbrıs’taki mülkiyet sistemini ve ekonomiyi hedef alan daha kapsamlı bir adım olduğu savunuldu.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay açıklamasında, Rum tarafının girişimlerinin, Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) temelinde oluşturulan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından da etkin bir iç hukuk yolu olarak kabul edilen mevcut mülkiyet mekanizmasını zayıflatmaya yönelik olduğu ileri sürüldü.

Rum Yönetimi’nin daha önce yabancılara yönelik başlattığı tutuklama süreçlerinin ardından Kıbrıslı Türk müteahhitler ve emlakçılar hakkında da hukuki adımlar atmaya başladığı hatırlatılarak, bu gelişmelerin toplum genelinde ciddi endişe yarattığı ifade edildi.

Açıklamada, geçmiş dönemde düzenlenen çeşitli toplantı ve konferanslarda konunun toplumsal bir mesele olduğu vurgulanarak, hükümet ve muhalefetin ortak bir tutum belirlemesi, Meclis’in toplanarak karşı tedbirler geliştirmesi ve uluslararası alanda diplomatik girişimlerde bulunulması çağrısı yapıldığı belirtildi.

Ancak seçim süreci ve olası müzakere ortamına zarar verilmemesi gerekçeleriyle konunun yeterince gündeme taşınmadığı savunuldu.

Açıklamada Cumhurbaşkanlığı ve hükümete çağrıda bulunularak, yalnızca açıklama yapmak yerine hızlı şekilde toplanılması ve atılacak adımların belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

“BM Genel Sekreteri’nin ziyareti nedeniyle sessiz kalınmamalı” mesajı verilen açıklamada, Rum Yönetimi’nin yaklaşımının iki toplum arasındaki güveni daha da zedelediği ve yeni bir gerginlik ortamı yarattığı ileri sürüldü.

Açıklamanın sonunda, “Rum liderliğinin bu girişimleri organize bir süreçtir ve adada kalan sınırlı çözüm umutlarını da ortadan kaldırabilecek tehlikeli bir oyundur” ifadelerine yer verildi.

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