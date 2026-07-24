İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali'nde ülkemizi temsil ediyor

Festival boyunca sahne almaya devam edecek ekip, Kıbrıs Türk kültürünü uluslararası platformda tanıtırken izleyicilerden de büyük beğeni topluyor.

İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, kardeş şehir Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde bu yıl 36'ncısı düzenlenen Uluslararası Samsun Halk Oyunları Festivali'nde özelde İskele’yi genelde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni başarıyla temsil ediyor.

EKİBİMİZ, ULUSLARARASI SAMSUN HALK OYUNLARI FESTİVALİ'NDE ÜLKEMİZİ TEMSİL EDİYOR

21 Temmuz’da açılış korteji ile başlayan ve 26 Temmuz’a kadar devam edecek festivalde Özlem Kadirağa yönetiminde, Gülgün Dargın eğitmenliğinde sahne alan ekip, açılış kortejinde ve sergilediği halk dansları gösterileriyle izleyicilerden büyük beğeni topluyor.

Festival kapsamında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tarafından makamında kabul edilen İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, kültürel dostluk bağlarının güçlenmesine katkı sağlarken, Kıbrıs Türk kültürünü uluslararası platformda başarıyla tanıtıyor. İskele Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, festival boyunca gerçekleştireceği gösterilerle ülkemizi ve İskele'yi en iyi şekilde temsil etmeye devam edecek.