  • BIST 12433.5
  • Altın 6816.54
  • Dolar 45.0235
  • Euro 52.9075
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAHürmüz’de tansiyon yükseldi: Ablukayı delmeye çalışan İran gemisi vuruldu!

İMO FEST Lefkoşa tamamlandı

»
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO), Lefkoşa Türk Belediyesi ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü iş birliğiyle düzenlenen “İMO FEST Lefkoşa 2026” tamamlandı.
İMO’dan yapılan açıklamada, 25-26 Nisan tarihlerinde Lefkoşa’daki İMO Anı Parkı’nda gerçekleştirilen festivalin, çocukları ve aileleri bilim, sanat, teknoloji ve eğlenceyle bir araya getirdiği belirtildi.

Festival kapsamında bilim çadırı, deney alanları, kil ve seramik atölyeleri, yüz boyama etkinlikleri, balon oyun alanları, masal anlatımları, kukla gösterileri, çocuk zumbası, halk dansları gösterileri, modern dans performansları, konserler ve yaratıcı sanat atölyeleri düzenlendi.

Oluşturulan mini şantiye alanında çocukların “küçük mühendisler” olarak şantiye keşfi yaptığı, mini baraj yapımı gerçekleştirdiği ve iş sağlığı ile güvenliği konusunda farkındalık kazandığı belirtilirken, düzenlenen ağaç dikimi etkinliğiyle çocuklara doğa sevgisi ve çevre bilinci aşılandığı kaydedildi.

Festivalin açılışında, İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Zeki Çeler konuşma yaptı.

– Ekinci

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Abdullah Ekinci, çocukların ülkenin geleceği olduğunu belirterek, onları küçük yaşta bilim ve teknolojiyle buluşturmanın önemine dikkat çekti.

İlk kez doğrudan ailelere ve çocuklara hitap etmenin kendisi için ayrı bir heyecan kaynağı olduğunu belirten Ekinci, gelişmiş toplumların temelinde bilgi üreten, sorgulayan ve araştıran bireylerin bulunduğunu söyledi.

Ekinci, ülkenin kalkınması için bilime her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da festivalin ikinci gününde etkinlik alanını ziyaret ederek çocuklar ve ailelerle bir araya geldiği, bilimsel ve sosyal etkinlikleri inceleyip çocuklarla sohbet ettiği belirtildi.

Etkinlik sonunda sahne gösterileri sunulurken, etkinliklerde yer alan katılımcılara katkılarından dolayı katılım belgeleri takdim edildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İskele Belediyesi’nin 15. Kültür ve Sanat Günleri devam ediyor…13 Mart 2026 Cuma 19:19
  • İskele Belediyesi 15. Kültür & Sanat Günleri kapsamında “Siluet Silhouette” sahnelendi10 Mart 2026 Salı 16:19
  • İskele Belediyesi 15. Kültür & Sanat Günleri’nde bugün tiyatrocu İzel Seylani çocuklarla buluştu09 Mart 2026 Pazartesi 20:13
  • “Zamanın Katmanları” sergisi Girne’de açılıyor15 Şubat 2026 Pazar 11:31
  • Polifonik Korolar Derneği’nde yeni yönetim belirlendi29 Ocak 2026 Perşembe 10:46
  • Kültür Dairesi ve Tatlısu Belediyesi işbirliği yapacak28 Ocak 2026 Çarşamba 14:12
  • Unutulmayanlar Sergisi Prof. Dr. Ümit Hassan Anısına Açılacak28 Ocak 2026 Çarşamba 08:25
  • Ünlü sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti21 Ocak 2026 Çarşamba 18:41
  • Svetlana Karepina’ın “Zamanın katmanları” sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı19 Ocak 2026 Pazartesi 14:32
  • KKTC Cittaslow Ağı, Antalya'da noel baba etkinliklerine katıldı23 Aralık 2025 Salı 09:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti