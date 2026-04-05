‘Sığıntılar’ İskele’de Sahnelendi

Tek perdelik oyun İskele AKM’yi dolduran tiyatro severler tarafından ilgiyle izlendi.
Kendisi de bir sığınmacı olan Polonyalı yazar Slavomir Mrozek’in mültecilik kavramını derinlemesine ele aldığı başyapıtı “Sığıntılar” Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehit Tiyatrosu Genel Yayın Yönetmeni, aynı zamanda oyunun rejisörü Sinan Küçüköz tarafından sahneye uyarlandı. Sahnesiyle birlikte ülkemize gelen ve İskele AKM’de tiyatro severlerle buluşan mültecilik kavramını derinlemesine ele alındığı, güçlü atmosferi ve güncel mesajları ile tiyatro seyircisinden tam not almayı başardı. İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günlerinin ikinci oyunu olan ‘Sığıntılar’ İskele AKM’de ilgiyle izlendi. İskele Belediyesi Meclis Üyeleri Kubilay Aşık, Zekiye Gece ve Hanife Demir’in yanı sıra İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ve oyuncuları da izleyiciler arasında yerini aldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Sinan Küçüköz tarafından sahneye uyarlanan oyuncular Burak Ecmel Nayır, Gökhan Güngör’ün aynı sahneyi paylaştığı tek perdelik oyun, mültecilik olgusunu çarpıcı bir dille ve farklı bir bakış açısıyla ele alarak izleyicilere sundu.

 

KÜÇÜKÖZ, İSKELE BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR ETTİ

Oyun bitiminde sahneye çıkan Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehit Tiyatrosu Genel Yayın Yönetmeni Sinan Küçüköz, kendilerini KKTC’ye davet eden ve İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günlerinde oyunlarını sahneleme fırsatı veren İskele Belediyesi’ne, Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu’na ve İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar’a teşekkür etti.

 

TİYATRO GÜNLERİ 11 NİSAN’DA CAMERA OBSCURA İLE DEVAM EDECEK

27 Mart’ta başlayan İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri 20 Mayıs’ta sona erecek. Tiyatro Günleri 11 Nisan Cumartesi günü saat 20.00’de Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği’nin İskele AKM sahnesine taşıyacağı Camera Obscura ile devam edecek. İskele Belediyesi 4. Tiyatro Günleri kapsamındaki tüm oyunlar ücretsiz izlenebilecek.

