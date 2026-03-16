Oscar Ödülleri: One Battle After Another, 'En İyi Film' dahil altı ödülün sahibi

One Battle After Another altı ödülle geceye damga vurdu. Sinners dört ödül, Frankenstein üç ve KPop Demon Hunters iki ödülle geceyi tamamladı.

Hamnet, F1, Avatar: Fire and Ash, Weapons, The Girl Who Cried Pearls, The Singers, Two People Exchanging Saliva, All Empty Rooms, birer ödüle layık görülen filmler oldu.

Bu yılki törenin sunuculuğunu Emmy ödüllü televizyon sunucusu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O'Brien üstlendi.

ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'de düzenlenen tören için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Hollywood yıldızları ve onlarca ünlü isim, kırmızı halıda nefes kesen kostümlerle boy gösterdi.

Hangi ödül kime verildi? Listede bulabilirsiniz. Detaylı bilgi ise haberin devamında.

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan/Weapons

Amy Madigan/Weapons En İyi Animasyon: KPop Demon Hunters

KPop Demon Hunters En İyi Animasyon Kısa Film: The Girl Who Cried Pearls

The Girl Who Cried Pearls En İyi Kostüm Tasarım: Frankenstein

Frankenstein En İyi Makyaj/Hairstyling: Frankenstein

Frankenstein En İyi Casting: One Battle After Another

One Battle After Another En İyi Kısa Film: The Singers ve Two Strangers Exchanging Saliva

The Singers ve Two Strangers Exchanging Saliva En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn

Sean Penn En İyi Uyarlama Senaryo : One Battle After Another/Paul Thomas Anderson

: One Battle After Another/Paul Thomas Anderson En İyi Özgün Senaryo: Sinners/Ryan Coogler

Sinners/Ryan Coogler En İyi Yapım Tasarımı: Frankenstein

Frankenstein En İyi Görsel Efekt: Avatar Fire&Ash

Avatar Fire&Ash En İyi Kısa Belgesel: All The Empty Rooms

All The Empty Rooms En iyi Belgesel: Mr. Nobody Against Putin

Mr. Nobody Against Putin En İyi Orijinal Film Müziği: Sinners

Sinners En iyi Ses: F1

F1 En İyi Kurgu: One Battle After Another

One Battle After Another En İyi Sinematografi: Sinners

Sinners En İyi Yabancı Film: Sentimental Value

Sentimental Value En İyi Orijinal Şarkı: Golden/Kpop Demon Hunters

Golden/Kpop Demon Hunters En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson/One Battle After Another

Paul Thomas Anderson/One Battle After Another En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan

Michael B. Jordan En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley

Jessie Buckley En İyi Film: One Battle After Another

Adaylık sayılarında Sinners öne çıkmıştı. Film, 16 farklı kategoride aday gösterilerek bu yılın en çok adaylık alan yapımı oldu.

Onu 13 adaylıkla One Battle After Another takip etti.

"En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde bu yıl oldukça güçlü bir aday listesi bulunuyordu. Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan ve Wagner Moura ödül için yarıştı. Michael B. Jordan ödülün sahibi oldu.

"En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde ise sezon boyunca birçok ödül töreninde adı öne çıkan Jessie Buckley ödülün sahibi oldu. Buckley'e karşı Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve ve Emma Stone yarıştı.

Oscar'ın en prestijli kategorilerinden "En İyi Film" dalında da rekabet oldukça yüksekti.

Bu yıl Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners ve Train Dreams filmleri Oscar için yarıştı.