Oscar Ödülleri: One Battle After Another, 'En İyi Film' dahil altı ödülün sahibi

One Battle After Another altı ödülle geceye damga vurdu. Sinners dört ödül, Frankenstein üç ve KPop Demon Hunters iki ödülle geceyi tamamladı.
Hamnet, F1, Avatar: Fire and Ash, Weapons, The Girl Who Cried Pearls, The Singers, Two People Exchanging Saliva, All Empty Rooms, birer ödüle layık görülen filmler oldu.
Bu yılki törenin sunuculuğunu Emmy ödüllü televizyon sunucusu, yazar, yapımcı ve komedyen Conan O'Brien üstlendi.
ABD'nin Los Angeles kentinde Dolby Theatre'de düzenlenen tören için yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Hollywood yıldızları ve onlarca ünlü isim, kırmızı halıda nefes kesen kostümlerle boy gösterdi.
Hangi ödül kime verildi? Listede bulabilirsiniz.
- En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Amy Madigan/Weapons
- En İyi Animasyon: KPop Demon Hunters
- En İyi Animasyon Kısa Film: The Girl Who Cried Pearls
- En İyi Kostüm Tasarım: Frankenstein
- En İyi Makyaj/Hairstyling: Frankenstein
- En İyi Casting: One Battle After Another
- En İyi Kısa Film: The Singers ve Two Strangers Exchanging Saliva
- En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Sean Penn
- En İyi Uyarlama Senaryo: One Battle After Another/Paul Thomas Anderson
- En İyi Özgün Senaryo: Sinners/Ryan Coogler
- En İyi Yapım Tasarımı: Frankenstein
- En İyi Görsel Efekt: Avatar Fire&Ash
- En İyi Kısa Belgesel: All The Empty Rooms
- En iyi Belgesel: Mr. Nobody Against Putin
- En İyi Orijinal Film Müziği: Sinners
- En iyi Ses: F1
- En İyi Kurgu: One Battle After Another
- En İyi Sinematografi: Sinners
- En İyi Yabancı Film: Sentimental Value
- En İyi Orijinal Şarkı: Golden/Kpop Demon Hunters
- En İyi Yönetmen: Paul Thomas Anderson/One Battle After Another
- En İyi Erkek Oyuncu: Michael B. Jordan
- En İyi Kadın Oyuncu: Jessie Buckley
- En İyi Film: One Battle After Another
Adaylık sayılarında Sinners öne çıkmıştı. Film, 16 farklı kategoride aday gösterilerek bu yılın en çok adaylık alan yapımı oldu.
Onu 13 adaylıkla One Battle After Another takip etti.
"En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde bu yıl oldukça güçlü bir aday listesi bulunuyordu. Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Ethan Hawke, Michael B. Jordan ve Wagner Moura ödül için yarıştı. Michael B. Jordan ödülün sahibi oldu.
"En İyi Kadın Oyuncu" kategorisinde ise sezon boyunca birçok ödül töreninde adı öne çıkan Jessie Buckley ödülün sahibi oldu. Buckley'e karşı Rose Byrne, Kate Hudson, Renate Reinsve ve Emma Stone yarıştı.
Oscar'ın en prestijli kategorilerinden "En İyi Film" dalında da rekabet oldukça yüksekti.
Bu yıl Bugonia, F1, Frankenstein, Hamnet, Marty Supreme, One Battle After Another, The Secret Agent, Sentimental Value, Sinners ve Train Dreams filmleri Oscar için yarıştı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.