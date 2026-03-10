  • BIST 12433.5
  • Altın 7352.22
  • Dolar 44.0529
  • Euro 51.3179
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAİran Savaşı’nda 11. gün

İskele Belediyesi 15. Kültür & Sanat Günleri kapsamında “Siluet Silhouette” sahnelendi

»
İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele AKM’de dün akşam sahnelenen oyunda, kadının taş devrinden bugüne uzanan yolculuğu anlatılıyor.
İskele Belediyesi 15. Kültür & Sanat Günleri kapsamında “Siluet Silhouette” sahnelendi

Tiyatro sanatçısı Tuğba Eskicioğlu’nun yazıp, yönettiği ve sahneye taşıdığı yeni oyunu “Siluet Silhouette”, İskele Belediyesi’nin düzenlediği 15. Kültür & Sanat Günleri kapsamında seyirciyle buluştu.

İskele Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, İskele AKM’de dün akşam sahnelenen oyunda, kadının taş devrinden bugüne uzanan yolculuğu anlatılıyor.

Oyunun sonunda İskele Belediyesi Kültür & Sanat ve Dış ilişkiler Danışmanı Özlem Kadirağa, Tuğba Eskicioğlu’na plaket taktim etti.

31 Mart’a kadar devam edecek 15. Kültür & Sanat Günleri kapsamında yarın 9.30-11.00 saatleri arasında Ceyhun Bakkaloğlu, yaratıcı yazım atölyesi ile bölge gençleriyle İskele AKM’de buluşacak, saat 19.00’da ise Kıbrıs Türk Gençlik Federasyonu ve ilçe gençlik derneklerinin katılımıyla “Kuzey Kıbrıs’ta Gençlik ve Kültürel Kimlik” Paneli gerçekleştirilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Ünlü sanatçı Haldun Dormen hayatını kaybetti21 Ocak 2026 Çarşamba 18:41
  • Svetlana Karepina’ın “Zamanın katmanları” sergisi Ercan Havalimanı’nda açıldı19 Ocak 2026 Pazartesi 14:32
  • KKTC Cittaslow Ağı, Antalya'da noel baba etkinliklerine katıldı23 Aralık 2025 Salı 09:48
  • Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu “Raskolnikov” oyunuyla yılın son gösterimini 26 Aralık’ta yapacak16 Aralık 2025 Salı 13:27
  • DAÜ’de Erdal Beşikcioğlu söyleşisi: "Bir Tiyatro Yönetmek, Bir Kent Yönetmek"11 Aralık 2025 Perşembe 18:22
  • “Bir İhtimal Kabare” oyunu perdelerini açtı11 Aralık 2025 Perşembe 16:15
  • Lefke’de 8. Uluslararası Fikret Demirağ Şiir Festivali Devam Ediyor30 Kasım 2025 Pazar 12:18
  • Liderler 11 Aralık’ta ortak temaslarda bulunacak28 Kasım 2025 Cuma 17:22
  • Rum basını: Türkiye, AB güvenlik fonundan yararlanmak için Kıbrıs sorununda politika değişecek!02 Kasım 2025 Pazar 13:15
  • Rüya Taner Paris’te piyano resitali verecek19 Ekim 2025 Pazar 11:58
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti