Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu, “Raskolnikov” oyunuyla yılın son gösterimini yapacak.
Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu “Raskolnikov” oyunuyla yılın son gösterimini 26 Aralık’ta yapacak

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, gösterimlerde kapalı gişe oynayan “Raskolnikov” oyunu, 2025 yılının son gösterimini 26 Aralık Cuma 20.30’da Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu’nda yapacak.

“Raskolnikov” oyunu 2026 senesinde gösterimlerine devam edecek.

Oyunun bilet ücreti 300 TL olacak ve oyun gecesi Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu gişesinden ve Online satış; kibrisbiletcim.com adresinden satın alınabilecek.

Sınırlı sayıda bilet kaldığı belirtilen oyunun süresinin 55 dakika olduğu ve 18 yaş üstü seyirci kabul edileceği açıklandı.

-Konusu…

“Dostoyevski’nin karanlık dehlizlerinden fırlamış bir gölge, kendini Raskolnikov zanneden ve onun ruhunu ele geçirmiş bir genç adam… Kaderin acımasız oyununda, intikam için bir tiyatro sahnesini seçiyor. Hedefinde ise yaşlı bir tefeci değil zengin, genç ve ışıltılı bir kadın var… Bu oyunu izlerken, gerilimi sadece nefesinizde değil, ruhunuzun en derin köşelerinde hissedeceksiniz.”

-Kadro…

Oyunun kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

“Yazan & Yöneten: Ufuk Aydoğan; Oyuncular: Oğuzhan Kaya, Deniz Orhan; Ses Uygulama: Arda Aygün; Işık Uygulama: Boysan Kuru; Dekor tasarım & Uygulama: Cem Taşlıovalı; Sahne Amiri: Ada Cem Dönmez; Sahne Teknisyeni: Ekrem Temel.”

