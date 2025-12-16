  • BIST 11456.34
Bütçe maratonu devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.
Bütçe maratonu devam ediyor

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Genel Kurul’da bugün 1 milyar 663 milyon 958 bin TL’lik Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı 213 milyon 522 bin TL’lik Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ile 581 milyon 609 bin TL’lik Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ile bakanlığa bağlı 273 milyon 776 bin TL’lik Serbest Liman ve Bölge Müdürlüğü ve 26 milyon 343 bin TL’lik Rekabet Kurulu bütçeleri ele alınacak.

