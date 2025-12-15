  • BIST 11456.34
  • Altın 5908.048
  • Dolar 42.6875
  • Euro 50.1751
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 10 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 7 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Hasipoğlu: Prim desteğinden 8 bin 500 iş yeri, 86 bin çalışan faydalanıyor

» »
Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 19 milyar 523 milyon 986 bin TL’lik bütçesi görüşülüyor.
Hasipoğlu: Prim desteğinden 8 bin 500 iş yeri, 86 bin çalışan faydalanıyor

Bakanlık bütçesine ilişkin ilk sözü alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, milletvekillerinin soruları öncesinde bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının geniş bir çalışma alanı olduğuna dikkat çeken Hasipoğlu, komitede Sınırüstü bölgesinde özel vakfa ait bir yaşlı bakım evinin bakanlık bünyesine alınabilmesi için 40 milyonluk ek bütçe taleplerinin  onaylandığını hatırlattı.

Hasipoğlu, bütçe dışında Bakanlığın Sigorta ve İhtiyat Sandığı fonları olduğuna vurgu yaparak, toplamda 107 milyarlık bir bütçeye sahip olunduğunu vurguladı.

25-26 Aralık’ta Başbakan Ünal Üstel’in duyurduğu gibi kamu çalışanlarının 13. maaşlarının ödeneceğini söyleyen Hasipoğlu, bunun yanında 26 Aralık’ta asgari ücret görüşmelerinin başlatılacağını kaydetti.

Sosyal Sigortalar kapsamında 240 milyon TL’lik prim desteği verildiğine dikkat çeken Hasipoğlu, bu primler hakkında bilgi vererek, Şubat 2025’e kadar tarım, hayvancılık, üretim, imalat ve otelcilik sektörlerinde çalışanlar için yüzde 70, diğer sektörler için yüzde 50 prim desteği verildiğini kaydetti.

Yeni iş kuracak olan kadınlara yüzde 100, erkeklere yüzde 80 destek sağlandığını da anımsatan Hasipoğlu, DAÜ çalışanlarına da desteğin devam ettiğini söyledi. Bakan Hasipoğlu, “Prim desteğinden aktif olarak 8 bin 500 iş yeri, 86 bin çalışan faydalanıyor.” dedi.

İhtiyat Sandığı hakkında da konuşan Bakan Hasipoğlu, 35 milyar aktif büyüklüğün 20 milyarının mevduat,  2 buçuk milyarının menkul ve gayrimenkuller oluşturduğunu kaydetti, Maliye’den alınacaklar olduğunu belirtti. Hasipoğlu, fon büyüklüğünün 2 buçuk senede dolar bazında 460 milyon dolardan 760 milyon dolara çıktığını söyledi; sebebinin, paranın TL’de tutulmaması, döviz, eurobond alınarak, altına yatırım yapılması olduğunu ifade etti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 35 Sivil Hizmet Görevlisi Münhaline Başvurular Bugün Başladı15 Aralık 2025 Pazartesi 12:52
  • Nami: BM öncelikle konuları tekrar tartışma çabalarına engel olmalı15 Aralık 2025 Pazartesi 11:37
  • Olguner: Suya karşı değil, suyla birlikte tasarlanan kentler mümkündür15 Aralık 2025 Pazartesi 10:47
  • Bağımsızlık Yolu bütün kadro ve programlarıyla olası bir seçime hazır15 Aralık 2025 Pazartesi 10:46
  • Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda trafik kazası15 Aralık 2025 Pazartesi 10:42
  • İstatistik Kurumu, Mesarya’da adres güncelleme çalışmalarına başlıyor15 Aralık 2025 Pazartesi 09:53
  • Öğretmenler Başbakanlıkta eylem yapacak15 Aralık 2025 Pazartesi 09:47
  • Elon Musk, Kıbrıslı AP vekili Fidias’ı AB başkanlığı için önerdi15 Aralık 2025 Pazartesi 09:46
  • Karşıyaka’da bulunan cansız bedenin Hatay’da kaybolan balıkçıya ait olduğu ortaya çıktı!15 Aralık 2025 Pazartesi 09:45
  • Bütçe görüşmeleri sürüyor15 Aralık 2025 Pazartesi 09:43
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti