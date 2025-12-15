Hasipoğlu: Prim desteğinden 8 bin 500 iş yeri, 86 bin çalışan faydalanıyor

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 19 milyar 523 milyon 986 bin TL’lik bütçesi görüşülüyor.

Bakanlık bütçesine ilişkin ilk sözü alan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, milletvekillerinin soruları öncesinde bakanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının geniş bir çalışma alanı olduğuna dikkat çeken Hasipoğlu, komitede Sınırüstü bölgesinde özel vakfa ait bir yaşlı bakım evinin bakanlık bünyesine alınabilmesi için 40 milyonluk ek bütçe taleplerinin onaylandığını hatırlattı.

Hasipoğlu, bütçe dışında Bakanlığın Sigorta ve İhtiyat Sandığı fonları olduğuna vurgu yaparak, toplamda 107 milyarlık bir bütçeye sahip olunduğunu vurguladı.

25-26 Aralık’ta Başbakan Ünal Üstel’in duyurduğu gibi kamu çalışanlarının 13. maaşlarının ödeneceğini söyleyen Hasipoğlu, bunun yanında 26 Aralık’ta asgari ücret görüşmelerinin başlatılacağını kaydetti.

Sosyal Sigortalar kapsamında 240 milyon TL’lik prim desteği verildiğine dikkat çeken Hasipoğlu, bu primler hakkında bilgi vererek, Şubat 2025’e kadar tarım, hayvancılık, üretim, imalat ve otelcilik sektörlerinde çalışanlar için yüzde 70, diğer sektörler için yüzde 50 prim desteği verildiğini kaydetti.

Yeni iş kuracak olan kadınlara yüzde 100, erkeklere yüzde 80 destek sağlandığını da anımsatan Hasipoğlu, DAÜ çalışanlarına da desteğin devam ettiğini söyledi. Bakan Hasipoğlu, “Prim desteğinden aktif olarak 8 bin 500 iş yeri, 86 bin çalışan faydalanıyor.” dedi.

İhtiyat Sandığı hakkında da konuşan Bakan Hasipoğlu, 35 milyar aktif büyüklüğün 20 milyarının mevduat, 2 buçuk milyarının menkul ve gayrimenkuller oluşturduğunu kaydetti, Maliye’den alınacaklar olduğunu belirtti. Hasipoğlu, fon büyüklüğünün 2 buçuk senede dolar bazında 460 milyon dolardan 760 milyon dolara çıktığını söyledi; sebebinin, paranın TL’de tutulmaması, döviz, eurobond alınarak, altına yatırım yapılması olduğunu ifade etti.