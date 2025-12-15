Karşıyaka’da bulunan cansız bedenin Hatay’da kaybolan balıkçıya ait olduğu ortaya çıktı!

Edinilen bilgilere göre Sahillioğulları, 2 Aralık sabahı Samandağ ilçesine bağlı Çevlik Sahili’nden balıkçı teknesiyle denize açıldı. Kendisine bir daha ulaşılamayınca başlatılan arama çalışmalarında, teknesi aynı gün akşam saatlerinde boş halde bulunmuştu.

Sahil Güvenlik ekipleri, dalış timleri ve kıyı arama ekipleri tarafından zorlu hava ve deniz koşullarına rağmen günlerce süren çalışmalarda Sahillioğulları’na ulaşılamamıştı. Aradan geçen 13 günün ardından gelen bu haber, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu