HAKSEN: İşveren temsilcisi Arhun’un sözleri yüzde 1'lik ultra-zengin kesimin zihniyetini yansıtıyor

Metin Arhun’un açıklamalarına sert tepki göstererek, bu sözlerin kişisel değil, toplumun yüzde birlik ultra-zengin kesimin bakış açısını yansıttığını savundu
Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAKSEN), Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun işveren temsilcisi Metin Arhun'un sözlerinin yalnızca kişisel görüş olmadığını, toplumun yüzde birlik ultra-zengin kesimin zihniyetini yansıttığını iddia etti.

Sendika adına Başkan Salih Erşangil imzasıyla yayınlanan açıklamada, Arhun’un açıklamalarına tepki gösterildi.

HAKSEN açıklamasında, Arhun’un sektörel asgari ücret taleplerinin köleliğin yasal altyapısını oluşturma girişimi olduğu savunuldu.

Sendika, ülkede insan ticaretinin ayyuka çıktığını ve getirilen insanların köle kamplarında yaşadığını öne sürerek, Arhun’un açıklamalarının bu zihniyeti açıkça ortaya koyduğunu, işveren kesiminin Arhun’un temsiliyetinden memnun olduğunu ve bu çıkışları sahiplendiğini savundu.

Açıklamada, “Bangladeşlilere de mi aynı ücreti verelim?” sözlerinin bir kişinin değil, bu kesimin zihniyetinin temsili olduğu belirtilirken, sendika, Arhun’un açıklamalarında “Benim açıklamalarıma karşı çıkanlar Kıbrıslı Türkler değil Türkmenistanlılardır” diyerek, tüm halkı, kölelik şartlarında yaşanmasına razı olan ırkçı bir halk gibi gösterip, halkı zan altında bıraktığı ifade edildi.

“Yaşam gailelerimizin hiçbirini paylaşmayan, asgari ücreti bir gecelik eğlencesinde harcayan bu kesimin toplumsal değerlerimizi paylaşmasını beklemek zaten mantıksızdır… HAKSEN sadece Arhun’un açıklamalarına değil, temsil ettiği sınıfın gittikçe vahşileşen ve kendini kaybetmelerini sağlayan para hırsına dur denilmesi gerektiğini savunmaktadır” ifadelerine yer verilen açıklamada, bu zihniyete dur denilmediği takdirde halkın sıkıntılarının daha da derinleşeceği iddiasında bulunuldu.

