Finalin adı Larnaka Gençler Birliği ile China Bazar Ada Spor

Geleneksel İskele Kupası ilk gün maçları ile başladı. Basketbol severlerin ilgi ile takip ettiği sezon öncesi turnuvada ilk günün galipleri finalistler Larnaka Gençler Birliği ile China Bazaar Ada Spor oldu.

İlk maçı China Bazar Ada Spor, Çetinkaya TSK karşısında 69-43 galip ayrıldı.

Gecenin ikinci maçında ise Larnaka Gençler Birliği Soyer Altınaş Üniversitesi'ni 72-64 mağlup etti.

İskele Kupasının ilk gün maçları sonucunda Larnaka Gençler Birliği S.K. ile China Bazar Ada Spor Geleneksel İskele Kupası-2025 şampiyonluğu için 13 Aralık Cumartesi saat 19'da mücadele edecek.

3. Lük için ise Çetinkaya TSK ile Soyer Sk aynı gün saat 17'de mücadele edecek.

Haber ve Fotoğraflar: Ersin Orkoz, 11.12.2025 İskele