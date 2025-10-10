ANTRENÖR GELİŞİM SEMİNERİ YARIN BAŞLIYOR!
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Ulusal Antrenör Gelişim Semineri yarın başlıyor!
Türk basketbolunun duayen isimleri Erman Kunter ve Orhun Ene’nin yanı sıra, Dr. Seyfi Savaş, Cem Çağal ve Türk hakemliğinin önemli ismi Fatih Söylemezoğlu da seminerde yer alacak.
Tarih: 11–12 Ekim 2025
Yer: Yakın Doğu Üniversitesi RA25 Spor Salonu
Başlangıç: 10.00 — Erman Kunter’in uygulamalı eğitimiyle
Bu yıl liglerde görev almak isteyen tüm antrenörlerimizin katılımı zorunludur.
Katılmayan antrenörlerin lisansları 2025 sezonu için vizelenmeyecektir.
