Basketbol "altın" devrini yaşıyor 1. Lig 8, 2. Lig 8 takım ile oynanacak..

KKTC'de Basketbol sporu yıllardan sonra altın dönemini yaşıyor. Alt yapı kategorilerindeki (erkekler ve kızlar) maçların başlamasından sonra takımlar hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Büyük Erkekler Ligi 8 takım

Çok uzun yıllardan sonra ilk kez Basketbolda büyük erkekler ligi 8 takım ile oynanacak. Basketbol liglerinin Aralık ayında başlayacağı öğrenilirken Lig öncesi kupa maçları da organize edilecek.

1. Ligde Gençler Birliği, Çetinkaya, Gönyeli, Akdeniz Spor Birliği, Soyerspor Altınbaş Üniversitesi, Adaspor, Base Kyrenia ve Soyer Gelişim takımları yer alıyor.

Alt yapı hızla devam ediyor

Basketbol alt yapı liglerinde ise U14, U16,U18 kategorilerinin hem erkek hem de kız maçları devam ediyor.