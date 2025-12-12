Üçlü görüşmenin ardından BM'den açıklama

BM tarafından yapılan açıklamaya göre toplantı, olumlu ve dostane bir atmosferde gerçekleşti.

Kıbrıs müzakerelerine ivme kazandırma çabaları kapsamında, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’ın kolaylaştırıcılığında bugün BM İyi Niyet Misyonu’nda görüştü.

BM tarafından yapılan açıklamaya göre toplantı, olumlu ve dostane bir atmosferde gerçekleşti. Liderler, çözüm sürecine elverişli bir ortam yaratılmasına yönelik geniş kapsamlı konularda görüş alışverişinde bulundu. Her iki taraf da BM Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı şekliyle siyasi eşitliğe dayalı bir çözümün nihai hedef olduğunu vurguladı.

GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLERDE İLERLEME

Görüşmede, daha önce üzerinde uzlaşılmış güven artırıcı adımlar gözden geçirildi ve yeni öneriler ele alındı. Liderler, özellikle:

Yeni geçiş noktalarının açılması ,

, Hellim/Halloumi dosyasındaki teknik çalışmaların ilerletilmesi ,

, Mia Milia/Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi’nden boru hatlarının inşası,

gibi konularda mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldı. Ayrıca mevcut geçiş noktalarındaki personel sayısının artırılması kararlaştırıldı.

Her iki lider, Ağios Dometios/Metehan geçiş kapısının genişletilmesi çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu çalışmaların birkaç ay içinde tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

BİR SONRAKİ BM TOPLANTISINA GENİŞ KATILIM TAAHHÜDÜ

Erhürman ve Hristodulidis, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek bir sonraki gayriresmî toplantıya daha geniş formatta katılma taahhütlerini yineledi. Liderler, bu süreçte her iki toplum için de somut faydalar yaratacak çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

KŞK’YE DESTEK: “SİYASETTEN UZAK TUTULMALI”

Görüşme öncesinde liderler, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) antropolojik laboratuvarını ziyaret etti. KŞK üyelerinin ve laboratuvar personelinin yürüttüğü insani çalışmalara verdikleri desteği ifade ettiler.

Christodoulides ve Erhürman, KŞK çalışmalarının siyasetten uzak tutulmasının hayati önem taşıdığını belirterek tüm taraflara bu insani süreci politize etmeme çağrısı yaptı. Olası gömü alanlarına ilişkin bilgi sahibi olanlara, bu bilgileri güven içinde KŞK ile paylaşmaları yönünde çağrı yapıldı; gizlilik ilkesinin titizlikle korunacağı vurgulandı.