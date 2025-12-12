  • BIST 11267.69
  • Altın 5917.68
  • Dolar 42.6889
  • Euro 50.1292
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAAzerbaycanlı jüri üyesinin, Ermeni yarışmacıya tam puan verip sarılması tartışma yarattı

Üçlü görüşmenin ardından BM'den açıklama

»
BM tarafından yapılan açıklamaya göre toplantı, olumlu ve dostane bir atmosferde gerçekleşti.
Üçlü görüşmenin ardından BM'den açıklama

Kıbrıs müzakerelerine ivme kazandırma çabaları kapsamında, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi María Ángela Holguín Cuéllar’ın kolaylaştırıcılığında bugün BM İyi Niyet Misyonu’nda görüştü.

BM tarafından yapılan açıklamaya göre toplantı, olumlu ve dostane bir atmosferde gerçekleşti. Liderler, çözüm sürecine elverişli bir ortam yaratılmasına yönelik geniş kapsamlı konularda görüş alışverişinde bulundu. Her iki taraf da BM Güvenlik Konseyi kararlarında tanımlandığı şekliyle siyasi eşitliğe dayalı bir çözümün nihai hedef olduğunu vurguladı.

GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLERDE İLERLEME

Görüşmede, daha önce üzerinde uzlaşılmış güven artırıcı adımlar gözden geçirildi ve yeni öneriler ele alındı. Liderler, özellikle:

  • Yeni geçiş noktalarının açılması,
  • Hellim/Halloumi dosyasındaki teknik çalışmaların ilerletilmesi,
  • Mia Milia/Haspolat Atık Su Arıtma Tesisi’nden boru hatlarının inşası,

gibi konularda mümkün olan en kısa sürede somut adımlar atılması konusunda mutabık kaldı. Ayrıca mevcut geçiş noktalarındaki personel sayısının artırılması kararlaştırıldı.

Her iki lider, Ağios Dometios/Metehan geçiş kapısının genişletilmesi çalışmalarını memnuniyetle karşıladıklarını ve bu çalışmaların birkaç ay içinde tamamlanmasını beklediklerini belirtti.

BİR SONRAKİ BM TOPLANTISINA GENİŞ KATILIM TAAHHÜDÜ

Erhürman ve Hristodulidis, BM Genel Sekreteri tarafından düzenlenecek bir sonraki gayriresmî toplantıya daha geniş formatta katılma taahhütlerini yineledi. Liderler, bu süreçte her iki toplum için de somut faydalar yaratacak çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.

KŞK’YE DESTEK: “SİYASETTEN UZAK TUTULMALI”

Görüşme öncesinde liderler, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) antropolojik laboratuvarını ziyaret etti. KŞK üyelerinin ve laboratuvar personelinin yürüttüğü insani çalışmalara verdikleri desteği ifade ettiler.

Christodoulides ve Erhürman, KŞK çalışmalarının siyasetten uzak tutulmasının hayati önem taşıdığını belirterek tüm taraflara bu insani süreci politize etmeme çağrısı yaptı. Olası gömü alanlarına ilişkin bilgi sahibi olanlara, bu bilgileri güven içinde KŞK ile paylaşmaları yönünde çağrı yapıldı; gizlilik ilkesinin titizlikle korunacağı vurgulandı.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çipras’ın Kitabında Crans Montana Detayları: “Gitmemi Anastasiadis Engelledi” İddiası25 Kasım 2025 Salı 18:41
  • Erhürman-Hristodulidis görüşmesi Rum basınının manşetlerinde21 Kasım 2025 Cuma 16:14
  • BM açıkladı... Erhürman ve Hristodulidis uzlaşıları ne?20 Kasım 2025 Perşembe 13:02
  • Erhürman-Hristodulidis görüşmesi tamamlandı20 Kasım 2025 Perşembe 12:08
  • Erhürman - Hristodulidis görüşmesi yarın...19 Kasım 2025 Çarşamba 13:57
  • Siyasi Partiler Konseyi bugün toplanıyor18 Kasım 2025 Salı 08:54
  • Hristodulidis Kıbrıs sorununda kalıcı çözüm hedefiyle müzakerelerin yeniden başlamasını umduğunu açıkladı.15 Kasım 2025 Cumartesi 18:06
  • Tufan Erhürman: Kıbrıs Türk halkı bu adadaki iki eşit kurucu ortaktan biridir14 Kasım 2025 Cuma 15:04
  • Trump'ın Kıbrıs barış planı ne?14 Kasım 2025 Cuma 09:41
  • Türkiye ile yeni bir sürece hazırız13 Kasım 2025 Perşembe 09:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti