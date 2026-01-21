  • BIST 12433.5
Hasan Kahvecioğlu: Hristodulidis, Erhürman’ın öneri paketini önemsemedi

»
Duayen gazeteci ve  köşe yazarı Hasan Kahvecioğlu, Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı devir teslim töreni kapsamında Avrupa Parlamentosu’nda, “Kıbrıs Cumhuriyeti” Başkanı Nikos Hristodulidis’in basın buluşmasıyla ilgili detayları paylaştı.
Hasan Kahvecioğlu: Hristodulidis, Erhürman’ın öneri paketini önemsemedi

Hristodulidis’in Türk ve Rum gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda söz alan Kahvecioğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın kamuoyuna açıkladığı 10 maddelik öneri paketi ile ilgili Rum liderin tutumunu sordu.

Kahvecioğlu’nun aktardığına göre, Hristodulidis soruya ilk etapta duraksayarak, “Erhürman’ın önerisi mi var?” yanıtını verdi. Bu yaklaşım, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’ın önerilerinin ciddiye alınmadığı ve Kıbrıslı Türk tarafına yönelik mesafeli bir tutum sergilendiği şeklinde değerlendirildi.

Hristodulidis, daha sonra yaptığı açıklamada siyasal eşitliği reddetmediğini savundu ancak etkin oy kullanımı ve dönüşümlü başkanlık konularını önceden kabul etmeyeceğini belirtti.

Bu başlıkların müzakere masasında konuşulması gerektiğini söyleyen Rum lider, buna karşılık garantiler ve asker konusunu ileri sürdüğünü ifade etti.

Kahvecioğluna göre Görüşmede, Kıbrıslı Türklere yönelik tek taraflı ya da jest niteliğinde adımlar atılıp atılmayacağı da soruldu.

Hristodulidis, bu konuda yalnızca iki başlık üzerinde düşündüğünü, bunların da sağlık ve ekonomi olduğunu söyledi.

Ancak bu adımları tek başına açıklamak istemediğini kaydeden Rum lider, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman’ın vereceği tepkiyi beklediğini belirtti.

Kahvecioğlu’nun, Erhürman’a iletildiği belirtilen önerilerin içeriği, bu önerilere verilen yanıt ve AB Konseyi Başkanlığı süresince Kıbrıslı Türkleri Avrupa Birliği’ne yakınlaştıracak somut adımlar atılıp atılmayacağı yönündeki soruları ise yanıtsız kaldı.

Toplantının son bölümünde gazeteci Aysu Basri, Hristodulidis’in 1963 olaylarına ilişkin söylemlerinin Kıbrıslı Türkleri incittiğini hatırlattı.

Rum lider bu soruya,

“Gerçek şu ki Kıbrıs Cumhuriyeti’ni ne Kıbrıslı Türkler ne de Kıbrıslı Rumlar benimsedi. Ben de bunun üzerine değerlendirme yaptım. Bunu satın almak zorunda değilsiniz” yanıtını verdi.

Bu yanıt, Kahvecioğlu tarafından Kıbrıslı Türklerin tarihsel hassasiyetlerini ve duygularını umursamayan bir yaklaşım olarak değerlendirildi.

