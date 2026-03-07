  • BIST 12433.5
  • Altın 7301.11
  • Dolar 44.0611
  • Euro 51.1902
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKAÖldü denilen Ahmedinejad'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

Kıbrıs Cumhuriyeti'nin NATO üyeliği hazırlığı yeniden gündemde

» »
Hafta başında İran’dan gelen insansız hava aracı (İHA) saldırılarının hedefi olan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde (GKRY) NATO’ya üyelik konusu yeniden gündeme geldi.
Kıbrıs Cumhuriyeti'nin NATO üyeliği hazırlığı yeniden gündemde

Yunan televizyon kanalı Skai’ye konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmesinde, “Mümkün olsa yarın başvururduk.” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, mevcut siyasi koşullar ve Türkiye’nin tutumu nedeniyle bunun şu aşamada mümkün olmadığını belirterek, buna rağmen üyelik için askeri, operasyonel ve idari düzeyde hazırlıkların başladığını söyledi.

Eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da GKRY’nin artık NATO’ya katılması gerektiğini savunarak, bunun Güney Avrupa’daki istikrarı artıracak bir adım olacağını ileri sürdü.

GKRY, NATO üyeliği isteğini ilk kez resmi düzeyde Kasım 2024’te dile getirmişti. Hristodulidis o dönemde, NATO üyesi Türkiye’nin bu talebe karşı çıkacağının farkında olduklarını ancak uygun zamanda üyelik başvurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Türkiye ise söz konusu girişime karşı çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, GKRY’nin olası NATO üyelik başvurusunu “kabul edilemez gelişme” olarak nitelendirirken, NATO’nun genişlemeye ilişkin kararlarının oy birliğiyle alındığını hatırlatmıştı.

Açıklamada, böyle bir girişimin Kıbrıs meselesindeki hassas dengeyi bozacağı ve çözüm müzakerelerini olumsuz etkileyebileceği vurgulanmıştı.

Öte yandan, bölgedeki güvenlik gerilimi GKRY çevresindeki askeri hareketliliği de artırdı. Kıbrıs’taki İngiliz üssü Akrotiri’nin İran yapımı İHA’larla hedef alınmasının ardından bazı Avrupa ülkelerinin bölgeye askeri unsur gönderme kararı aldığı bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile Rum mevkidaşı Vasilis Palmas’ın da saldırı sonrası yaptıkları görüşmede, GKRY’nin güvenliğinin desteklenmesi amacıyla hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesini ele aldığı kaydedildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da adaya İHA savar Wildcat helikopterleri ile HMS Dragon adlı savaş gemisinin gönderileceğini açıkladığı belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı görülen çiftlik sayısı 22’ye yükseldi02 Mart 2026 Pazartesi 12:44
  • "Kraliyet Hava Gücü" üssünden tahliyeler başladı02 Mart 2026 Pazartesi 10:55
  • Drone Saldırısı: Limasol’da bazı okullar tatil edildi02 Mart 2026 Pazartesi 10:28
  • Güney'de Kıbrıs Türk Mallarında Reform Tartışması02 Mart 2026 Pazartesi 09:56
  • Larnaka ve Baf’ta 48 uçuş iptal edildi01 Mart 2026 Pazar 19:55
  • Güney Kıbrıs Orta Doğu’daki gerginliğin artmasının ardından “Estia” planını devreye koydu28 Şubat 2026 Cumartesi 16:56
  • Güney Kıbrıs’ta Ocak'ta enflasyon yüzde 1,2 arttı26 Şubat 2026 Perşembe 13:07
  • Hristodulidis: Kaymaklı ve Haspolat'ın yanı sıra Kiracıköy ve Erenköy kapısının da açılmasına hazırız26 Şubat 2026 Perşembe 12:11
  • Güney Kıbrıs’ta seçim için takvim dün başladı.25 Şubat 2026 Çarşamba 13:19
  • Güney Kıbrıs’ta şap hastalığı için koordinasyon merkezi oluşturuldu25 Şubat 2026 Çarşamba 13:08
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti