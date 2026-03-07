Kıbrıs Cumhuriyeti'nin NATO üyeliği hazırlığı yeniden gündemde

Yunan televizyon kanalı Skai’ye konuşan Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmesinde, “Mümkün olsa yarın başvururduk.” ifadesini kullandı.

Hristodulidis, mevcut siyasi koşullar ve Türkiye’nin tutumu nedeniyle bunun şu aşamada mümkün olmadığını belirterek, buna rağmen üyelik için askeri, operasyonel ve idari düzeyde hazırlıkların başladığını söyledi.

Eski Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da GKRY’nin artık NATO’ya katılması gerektiğini savunarak, bunun Güney Avrupa’daki istikrarı artıracak bir adım olacağını ileri sürdü.

GKRY, NATO üyeliği isteğini ilk kez resmi düzeyde Kasım 2024’te dile getirmişti. Hristodulidis o dönemde, NATO üyesi Türkiye’nin bu talebe karşı çıkacağının farkında olduklarını ancak uygun zamanda üyelik başvurusunda bulunacaklarını açıklamıştı.

Türkiye ise söz konusu girişime karşı çıkıyor. Milli Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, GKRY’nin olası NATO üyelik başvurusunu “kabul edilemez gelişme” olarak nitelendirirken, NATO’nun genişlemeye ilişkin kararlarının oy birliğiyle alındığını hatırlatmıştı.

Açıklamada, böyle bir girişimin Kıbrıs meselesindeki hassas dengeyi bozacağı ve çözüm müzakerelerini olumsuz etkileyebileceği vurgulanmıştı.

Öte yandan, bölgedeki güvenlik gerilimi GKRY çevresindeki askeri hareketliliği de artırdı. Kıbrıs’taki İngiliz üssü Akrotiri’nin İran yapımı İHA’larla hedef alınmasının ardından bazı Avrupa ülkelerinin bölgeye askeri unsur gönderme kararı aldığı bildirildi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile Rum mevkidaşı Vasilis Palmas’ın da saldırı sonrası yaptıkları görüşmede, GKRY’nin güvenliğinin desteklenmesi amacıyla hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesini ele aldığı kaydedildi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer’ın da adaya İHA savar Wildcat helikopterleri ile HMS Dragon adlı savaş gemisinin gönderileceğini açıkladığı belirtildi.