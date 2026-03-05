Savaş Azerbaycan'a sıçradı! Nahçıvan Havalimanı vuruldu

ABD ve İsrail'in operasyonlarının ardından bölgede artan gerilim Kafkaslara da yansıyor.

Türkiye'nin doğu sınırındaki Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'nin uluslararası havalimanı, kamikaze dronların hedefi oldu. Amatör kameralara saniye saniye yansıyan görüntülerde, havalimanına isabet eden dronların yarattığı alev topu ve yaşanan panik gözler önüne serildi. Azerbaycan basını, dronların İran topraklarından ateşlendiğini iddia etti.

Akdeniz'de Rus LNG tankerinin vurulması ve Hatay semalarındaki füze geriliminin ardından, çatışmaların Kafkasya'ya ve Türkiye'nin can damarı olan Türk Kapısı'na (Nahçıvan) sıçrayabileceği endişesi büyüyor.

Bugün öğle saatlerinde Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Uluslararası Havalimanı'nda dikkat çeken bir saldırı yaşandı. Bölgedeki sivil vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedilen ve sosyal medyaya düşen görüntüler, sivil alanlara yönelik tehdidin boyutunu gözler önüne serdi.

"VURDU, VURDU!" BAĞRIŞLARI

Servis edilen sarsıcı videoda, havalimanının otopark bölümünde bulunan sivillerin gökyüzündeki bir cismi fark ederek panikle kaçıştığı görülüyor.

Görüntüyü çeken kişinin Azerbaycan Türkçesiyle "Vurdu vurdu, fırladı (patladı)!" diye bağırdığı anlarda, hızla dalışa geçen bir kamikaze dron havalimanı sahasına şiddetle çarpıyor. Çarpmanın etkisiyle büyük, turuncu bir alev topu gökyüzüne yükselirken, ardından yoğun bir duman bulutu alanı kaplıyor.

Videoyu çekenlerin "Ay Allah!" diyerek yaşadığı panik kameraya yansırken, kameranın pan yapmasıyla (dönmesiyle) üzerinde İngilizce "AIRPORT" yazan ana terminal binası ve olay yerinde hazır bekleyen kırmızı itfaiye araçları net bir şekilde seçiliyor. Bu durum, saldırının rastgele bir alana değil, doğrudan sivil havacılığın merkezine yönelik bir eylem olduğunu gösteriyor.

AZERBAYCAN BASINI: "2 DRON İSABET ETTİ, ADRES İRAN İDDİASI"

Olayın hemen ardından Azerbaycan medyasından acil kodlu haberler geçilmeye başlandı. Yerel kaynaklar ve güvenlik yetkililerine dayandırılan bilgilere göre, Nahçıvan Havalimanı'na peş peşe en az 2 kamikaze dron isabet etti.

Haberlerdeki en kritik detay ise saldırının kaynağına yönelik iddialardı. Radar izleri ve dronların uçuş rotasının, güneydeki İran topraklarını işaret ettiği öne sürüldü.

AZERBAYCAN: İRAN'A KARŞILIK VERME HAKKIMIZ SAKLI

İran topraklarından Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne insansız hava aracı saldırıları düzenlenmesiyle ilgili olarak Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı açıklama yayınladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Bir İHA Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ndeki havalimanının terminal binasına isabet ederken, diğeri Şakarabad köyündeki bir okulun yakınına düştü. Azerbaycan tarafı, karşılık verme hakkını saklı tutar. İran'ın Azerbaycan Büyükelçisi Mojtaba Demirchilou, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı" denildi.