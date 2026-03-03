Fatma Ünal Juju davası itham için 27 Mart'a ertelendi

“Sahte diploma” soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan sanık Fatma Ünal, bugün ilk kez Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Ünal’ın davası, itham için 27 Mart Cuma gününe ertelendi.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyeti huzurunda görüşülen ilk duruşmada, iddia makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz ile sanık avukatı Doğa Zeki hazır bulundu.
Fatma Ünal’ın Güzelyurt Kaza Mahkemesi’ndeki ilk tahkikat duruşmasında 41 emare sunulmuş, toplam beş tanık dinlenmişti.
Sanık, “Sahte Resmi Belge Düzenleme”, “Sahte Resmi Belgeyi Tedavüle Sürme”, “Sahte Resmi Belge Düzenlenmesini Tahrik Etme” ve “Yetkisiz Belge Düzenleme” suçlamaları kapsamında toplam 16 ayrı davadan itham edilmişti.
