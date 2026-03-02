  • BIST 12433.5
SON DAKİKAOrta Doğu uzmanı anlattı: İran, Dubai'yi neden vurdu?

Genel Sekreterliğe Cansu N. Nazlı Seçildi

Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Genel Sekreterliğe Cansu N. Nazlı Seçildi

Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu’nun 4. Olağan Genel Kurulu, 1 Mart 2026 Pazar günü Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası lokalinde, “Ya Sosyalizm Ya Barbarlık” şiarıyla geniş katılımla gerçekleştirildi. Genel kurul, parti üyelerinin yanı sıra sendika temsilcileri, demokratik kitle örgütleri ve siyasi parti temsilcilerinin katılımıyla coşkulu bir atmosferde yapıldı.

Genel kurul, geçtiğimiz dönem hayatını kaybeden Bağımsızlık Yolu kurucularından ve Onur Kurulu üyesi Aksel Tatlısu başta olmak üzere demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde yaşamını yitirenler, kadın cinayetlerinde öldürülen kadınlar ve iş cinayetlerinde hayatını kaybeden emekçiler anısına yapılan bir dakikalık saygı duruşuyla başladı. Saygı duruşunun ardından divan oluşturuldu. Yapılan oylama sonucunda Divan Başkanlığına oy birliği ile Tahsin Oygar, Divan Sekreterliklerine ise oy birliğiyle Melek Meray Ersoy ve Meryem Nazlı seçildi.

Divanın oluşmasının ardından Kıbrıs’ın kuzeyindeki sendikalar, demokratik kitle örgütleri ve siyasi partilerden gönderilen dayanışma mesajları okundu. Ayrıca Kıbrıs’ın güneyinden ve Türkiye’den iletilen mesajlar da genel kurul katılımcılarıyla paylaşıldı. Genel kurula çok sayıda sendika temsilcisi katılırken, Kıbrıs’ın güneyinden AKEL ve NEDA temsilcileri ile Türkiye’den davetli olarak katılan Türkiye Komünist Partisi temsilcileri konuşmalar gerçekleştirdi.

Genel kurulda, Bağımsızlık Yolu 3. Dönem Parti Meclisi tarafından önerilen “Ya Sosyalizm Ya Barbarlık!” başlıklı karar önerisi okunarak delegelerin oylamasına sunularak oy birliğiyle kabul edildi.

Genel Sekreterliğe Cansu N. Nazlı Seçildi

Olağan Genel Kurul kapsamında Genel Sekreterlik, Parti Meclisi ve Onur Kurulu seçimleri de gerçekleştirildi. Yapılan oylama sonucunda, tek aday olan Cansu N. Nazlı Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu Genel Sekreteri olarak seçildi.

Onur Kurulu’na Ahmet Karakaşlı, Evren Cem, Halide Erkıvanç, Hüseyin Tezbaşar, Meryem Nazlı, Sencer Güven ve Yahya Çukurovalı seçildi.

Parti Meclisi ise Ahmet Karaman, Behiç Anibal, Demre Coşkun, Evren Gürtunç, Gamze Fuat, Görkem Eylem, Hasan Çağın Tezbaşar, Kamil İpçiler, Melisa Koloz, Mustafa Batak, Mustafa Erk, Ömer Tatlısu, Salih Hayaloğlu, Sevgül Uzkan, Sezgin Sezikli, Tağmaç Özberk, Tahsin Oygar, Umut Ersoy ve Yalçın Ertugan’dan oluştu.

    ÇOK OKUNANLAR
