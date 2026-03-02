  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİsrail Tahran'ı vuruyor, İran Ortadoğu'yu bombalıyor: Son gelişmeler neler?

Akrotiri'dan savaş uçakları havalanıyor!

» »
Akrotiri'de yeni bir 'güvenlik tehdidi' ilan edildi.
Akrotiri'dan savaş uçakları havalanıyor!

Kıbrıs’taki Birleşik Krallık’a ait RAF Akrotiri hava üssünde Pazartesi günü öğleden sonra yeni bir “güvenlik tehdidi” ilan edildi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, kaynaklar Cyprus Mail gazetesine yaptıkları açıklamada üs personelinin tehdit konusunda bilgilendirildiğini ve “bir sonraki duyuruya kadar evlerinize dönün ve içeride kalın” talimatı verildiğini aktardı.

Personelden ayrıca pencerelerden uzak durmaları, sağlam ve dayanıklı mobilyaların arkasına veya altına sığınmaları ve yeni talimatları beklemeleri istendi.

Gece Saatlerinde İHA Çarpması

Son güvenlik uyarısının, gece yarısından kısa süre sonra yaşanan bir olayın ardından yapıldığı belirtildi. Üs personeline saat 01.18’de gönderilen bilgilendirmede, “küçük bir insansız hava aracının” havaalanına çarparak pistte hasara yol açtığı ifade edildi.

Olayın ardından güvenlik önlemleri artırılırken, tehdidin niteliğine ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Meclis Genel Kurulu toplanacak01 Mart 2026 Pazar 14:53
  • İran’dan Kıbrıs’a Füze: İngiliz Üsleri Yakınlarında Alarm01 Mart 2026 Pazar 14:51
  • Bağımsızlık Yolu, ABD ve İsrail’i kınadı28 Şubat 2026 Cumartesi 17:01
  • Üstel, İran’daki gelişmeler nedeniyle Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı28 Şubat 2026 Cumartesi 16:57
  • İngiltere saldırılara katılmadı: RAF’a ait nakliye uçakları Ağrotur Üssü’ne sevk edildi28 Şubat 2026 Cumartesi 16:55
  • Girne’de “müstahdem tarafından hırsızlık, soygun, şiddet kullanma tehdidi ve ciddi darp”:28 Şubat 2026 Cumartesi 16:52
  • Armut, elma, çilek ve salatalıkta limit üstü ilaç tespit edildi27 Şubat 2026 Cuma 18:10
  • Emekçinin Partisi Bağımsızlık Yolu’nun 4. Olağan Genel Kurulu Gerçekleşiyor27 Şubat 2026 Cuma 15:19
  • WhatsApp mesaj zamanlama özelliğini resmen duyurdu27 Şubat 2026 Cuma 11:03
  • Esila Yalçın yaşamını yitirdi27 Şubat 2026 Cuma 10:14
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti