Akrotiri'dan savaş uçakları havalanıyor!

Kıbrıs’taki Birleşik Krallık’a ait RAF Akrotiri hava üssünde Pazartesi günü öğleden sonra yeni bir “güvenlik tehdidi” ilan edildi.

Yerel basında yer alan bilgilere göre, kaynaklar Cyprus Mail gazetesine yaptıkları açıklamada üs personelinin tehdit konusunda bilgilendirildiğini ve “bir sonraki duyuruya kadar evlerinize dönün ve içeride kalın” talimatı verildiğini aktardı.

Personelden ayrıca pencerelerden uzak durmaları, sağlam ve dayanıklı mobilyaların arkasına veya altına sığınmaları ve yeni talimatları beklemeleri istendi.

Gece Saatlerinde İHA Çarpması

Son güvenlik uyarısının, gece yarısından kısa süre sonra yaşanan bir olayın ardından yapıldığı belirtildi. Üs personeline saat 01.18’de gönderilen bilgilendirmede, “küçük bir insansız hava aracının” havaalanına çarparak pistte hasara yol açtığı ifade edildi.

Olayın ardından güvenlik önlemleri artırılırken, tehdidin niteliğine ilişkin resmi makamlar tarafından henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.