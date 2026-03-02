  • BIST 12433.5
SON DAKİKAİsrail Tahran'ı vuruyor, İran Ortadoğu'yu bombalıyor: Son gelişmeler neler?

Zeki Çeler: Savaşın gölgesi Kıbrıs’a da düştü, sivilleri hedef alan vahşet derhal durmalı

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Orta Doğu’da yaşanan çatışmalara ve artan gerilime dikkat çekti.
Zeki Çeler: Savaşın gölgesi Kıbrıs'a da düştü, sivilleri hedef alan vahşet derhal durmalı

Savaşın korkunç yüzünün bir kez daha ortaya çıktığını vurgulayan Çeler, bölgede yaşananların insanlık adına utanç verici olduğunu ifade ederek, sivilleri gözetmeyen ve çocukların dahi hedef haline geldiği saldırıların bir an önce durdurulması gerektiğini belirtti.

Başta İran olmak üzere Orta Doğu’nun birçok ülkesinde kayıplara yol açan saldırıların insanlık tarihinin karanlık sayfalarına yazıldığını kaydeden Çeler, yaşanan gelişmelerin yalnızca bölgeyi değil çevre coğrafyaları da doğrudan etkilediğine işaret etti.

Açıklamasında savaşın gölgesinin Kıbrıs’a da düştüğünü vurgulayan Çeler, adanın iki tarafında da gergin bir bekleyiş yaşandığını belirterek, Kıbrıs’ın başka devletlerin çıkar çatışmaları nedeniyle füze tehdidiyle karşı karşıya kalmasının ibret verici bir durum olduğunu dile getirdi.

Bu toprakların silahların, askeri mevzilenmenin ve küresel çatışmaların merkezine dönüştürülmesinin hiçbir tarafa kazanç sağlamayacağını ifade eden Çeler, çatışma siyasetinin yerine barış ve diplomasi odaklı bir yaklaşımın benimsenmesi gerektiğini kaydetti.

KKTC makamlarına da çağrıda bulunan Çeler, sürecin hamasi söylemlerle değil sağduyulu bir şekilde yönetilmesi gerektiğini belirterek, halka sağlıklı ve güncel bilgi verilmesinin ve gerekli önlemlerin alınmasının önemine dikkat çekti.

Çeler ayrıca, Orta Doğu ülkelerinde mahsur kalan yurttaşların durumunun yakından takip edilmesi ve vatandaşların yanında olunmasının devletin temel sorumluluklarından biri olduğunu vurguladı.

