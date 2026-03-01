İran’dan Kıbrıs’a Füze: İngiliz Üsleri Yakınlarında Alarm

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İran tarafından Kıbrıs’ta bulunan İngiliz askeri üslerinin bulunduğu bölgeye yönelik iki füze fırlatıldığını doğruladı.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, herhangi bir isabet ya da can kaybı bildirilmedi.

İngiliz Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, füzelerin Akrotiri Üssü ve Dhekelia Üssü yakınlarına yöneldiğinin değerlendirildiği ancak saldırının doğrudan İngiliz hedeflerini amaçlamış olmasının “düşük ihtimal” olduğu ifade edildi.

Bakan Healey, yaptığı açıklamada “Büyük ihtimalle üslerimiz doğrudan hedef alınmadı” ifadelerini kullanırken, füzelerin hava savunma sistemleri tarafından engellenmiş ya da hedefini ıskalamış olabileceği belirtildi.

Bölgesel gerilim tırmanıyor

Uzmanlar, söz konusu hamlenin ABD ve İsrail tarafından İran’a yönelik son dönemde artan askeri baskı ve saldırılara karşı bir misilleme mesajı niteliği taşıyabileceğini değerlendiriyor.

Yetkililer, saldırının doğrudan İngiltere’yi hedef almadığını ancak Doğu Akdeniz’deki askeri hareketliliğin bölgesel gerilimi hızla yükselttiğine dikkat çekti. Olay sonrası İngiliz üslerinde alarm seviyesinin artırıldığı ve savunma sistemlerinin aktif hale getirildiği bildirildi.

Bölgede gelişmeler yakından takip edilirken, uluslararası toplumdan tansiyonun düşürülmesine yönelik çağrılar gelmeye devam ediyor.