  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİran, İsrail'e misilleme saldırıları başlattı

Güney Kıbrıs Orta Doğu’daki gerginliğin artmasının ardından “Estia” planını devreye koydu

» »
Orta Doğu’daki gerilimin tırmanması üzerine Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı, kriz bölgelerinden tahliyeleri kapsayan “Estia” planını devreye soktu. Larnaka-İsrail uçuşları iptal edilirken, Baf’tan bazı seferlerin de durdurulduğu bildirildi.
Güney Kıbrıs Orta Doğu’daki gerginliğin artmasının ardından “Estia” planını devreye koydu

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı'nın, Orta Doğu’daki gerilimin hızla tırmanmasının ardından “Estia” planını devreye koyduğu bildirildi.

“Philenews” haber sitesi, Rum Dışişleri Bakanlığından yapılan resmî açıklamaya dayanarak, bakanlık kriz yönetim ekibinin bölgede yaşanan son gelişmelerin ardından “Estia” planını devreye koymaya karar verdiğini açıkladı.

Kararın “Kıbrıs Cumhuriyeti” toprakları üzerinden, kriz bölgelerinden üçüncü ülke vatandaşlarının kabulü ve ülkelerine geri gönderilmesi ihtiyacıyla ilgili konuları içerdiği belirtilirken, Rum Yönetimi’nin diplomatik misyonlarının bölgede bulunan Kıbrıs vatandaşlarıyla alakalı olarak, sahadaki durumu yakından takip ettiği kaydedildi.

“Estia” isimli özel ulusal planın, Rum Dışişleri Bakanlığı'nın acil durum veya kriz halinde, vatandaşların kriz bölgelerinden (geniş Orta Doğu bölgesinden) Güney Kıbrıs üzerinden güvenli bir şekilde tahliyesini sağlamak amacıyla devreye konulan planı olduğu da kaydedildi.

RUM DIŞİŞLERİ BAKANI

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ise konuyla ilgili olarak “X” platformundan yaptığı paylaşımda, bölgedeki durumun tırmanmasını yakından takip ettiklerini ve sahadaki büyükelçilikleriyle sürekli temas içerisinde olduklarını ifade etti.

Bölgedeki durum yüzünden “Estia” planını devreye koyduklarını belirten Kombos, buna paralel olarak Rum Dışişleri Bakanlığına bağlı kriz yönetimi dairesinin aktif durumda olduğunu ve gelişmelere bağlı olarak durumu yönetmeye hazır olduğunu da söyledi.

RUM SAVUNMA BAKANI

Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas ise Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye açıklamasında Savunma Bakanlığı'nın hazır olduğunu ve bölgede yaşanan son olaylar ışığında tüm gerekli önlemleri aldığını açıkladı.

Palmas bir soruya karşılık, bu gibi durumlarda öngörülen tüm gerekli önlemleri aldıklarını yineledi.

ABD ve İsrail’in, İran'a operasyona başlatmasından uçuşların etkilendiği kaydedilirken, Larnaka ile İsrail arasındaki tüm uçuşların iptal edildiği, Baf’ta ise Air Haifa ile Ryan Air’in Amman uçuşlarının iptal edildiği belirtildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Pile işkence davasında iki kişi yargılanmak üzere mahkemeye sevk edildi21 Şubat 2026 Cumartesi 11:29
  • ELAM'ın sayfalarını kapattı20 Şubat 2026 Cuma 17:32
  • Aykut’un İsrail’e iade edilmesi için işlemler tamam, kısa zamanda nakli bekleniyor17 Şubat 2026 Salı 13:48
  • Anthi Lakkotripi: Güney'deki Kıbrıs Türk Mallarında 2 yılda 512 ihlal tespit edildi15 Şubat 2026 Pazar 20:02
  • Rum basını: Hükümetin KKTC’deki Rum malları konusunda izlediği strateji fiyasko12 Şubat 2026 Perşembe 16:16
  • Rum Yüksek Mahkemesi 11 aydır tutuklu olan Kürt kökenli Türkiye vatandaşını serbest bıraktı11 Şubat 2026 Çarşamba 19:44
  • Rum Merkezi Cezaevi’nde 65 yaşındaki müebbet mahkum hücresinde ölü bulundu07 Şubat 2026 Cumartesi 17:13
  • Güney Kıbrıs’ta narkotest ve alkol testi pozitif çıkanlara ehliyetine el konulacak07 Şubat 2026 Cumartesi 10:09
  • Larnaka Hastanesi kadınlar tuvaletinde askeri silah mermisi bulundu06 Şubat 2026 Cuma 13:16
  • Kıbrıslı Rumlar yarından endişeli05 Şubat 2026 Perşembe 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti