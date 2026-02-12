  • BIST 12433.5
  • Altın 7104.03
  • Dolar 43.6477
  • Euro 51.9671
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAABD’den vatandaşlarına tekrar “İran’ı hemen terk edin” çağrısı

Rum basını: Hükümetin KKTC’deki Rum malları konusunda izlediği strateji fiyasko

» »
Hristodulidis Hükümeti’nin, “KKTC’deki eski Rum mallarını’gasp edilmesi’ konusunun ‘stratejik caydırıcılık’ düzeyinden siyasi sessizlik düzeyine geçmesine izin verdiği” iddia edildi.
Rum basını: Hükümetin KKTC’deki Rum malları konusunda izlediği strateji fiyasko

Hristodulidis Hükümeti’nin, “KKTC’deki eski Rum mallarını’gasp edilmesi’ konusunun ‘stratejik caydırıcılık’ düzeyinden siyasi sessizlik düzeyine geçmesine izin verdiği” iddia edildi.

Alithia gazetesi, biri Kıbrıs, diğeri de Avrupa Birliği (AB) içinde yaşanan iki önemli gelişmenin, Güney Kıbrıs’ın KKTC’deki eski Rum mallarıyla ilgili aylardır sürdürdüğü “yeni, güçlü ve cezai bir çizgi” anlatısını fiilen geçersiz kıldığını yazdı.

Gazete, Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak hapis cezasına çarptırılan Afik Grup CEO’su Simon Mistriel Aykut’un, cezasını çekmek üzere İsrail’e nakledildiğini ve bir diğer benzer davada, Fransa Yüksek Mahkemesi’nin Avrupa tutuklama emrinin infazını reddettiğini anımsatarak, her iki karar için de Rum Hükümeti’nin siyasi bir tepki göstermeyerek sessiz kaldığına işaret etti.

Konuyla ilgili yalnızca Rum Adalet ve Kamu Bakanı Kostas Fitiris’in açıklama yaptığını kaydeden gazete, bu açıklamanın da caydırıcılık mesajını güçlendirmek yerine zayıflattığını yazdı.

Gazete, Fitiris’in pazartesi günü yaptığı açıklamada, Rum Yönetimi’nin mahkum transferi anlaşmasına uymak zorunda olduğunu ve diğer ülkeler için de 15 benzer talep imzaladığını kaydetti.

Fitiris’in, Aykut’un yaşı nedeniyle cezasının yarısının infaz edilebileceğini ve altı aylık hapis cezası için kamu yararının riske atılamayacağını söylediğini belirten gazete, Rum Hükümeti’nin, her ne kadar bunu kabul etmese de, konuyla ilgili odağı caydırıcılıktan idare etmeye kaydırdığını yazdı.

Gazete, DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiu’nun dün, konuyla ilgili yazılı açıklama yaparak, hükümetin cevaplamaktan kaçındığı esas soruyu gündeme getirdiğini ve Aykut’a verilen cezanın, pratikte nasıl uygulanacağını ve yurt dışına nakledildikten sonra serbest bırakılmayacağının nasıl garanti altına alınacağını sorguladığını kaydetti.

Aykut’un İsrail’e nakledilmesini “fiyasko” olarak değerlendiren Yeorgiu, bunun tehlikeli bir emsal oluşturulduğunu ve KKTC’deki eski Rum mallarının “gasp edilmesinin sadece bir suç değil, siyasi onur ve ulusal hayatta kalma meselesi olduğunu” savundu.

Gazete, diğer durumun ise Avrupa Birliği’nin bizzat kendisini ilgilendirmesi açısından daha ciddi  olduğunu ve “gasp” davalarında Avrupa Tutuklama Emri’ni baskı unsuru olarak kullanmaya çalışan Rum Yönetimi’nin, Fransa Mahkemesi’nin reddine takıldığını yazdı.

Rum Yönetimi’nin, “işgal nedeniyle” Avrupa hukukunun uygulanmadığı bir bölgede yapılan eylemler için karşılıklı hukuki iş birliği çerçevesindeki bir Avrupa aracının etkinleştirilmesini talep ettiğini belirten gazete, günün sonunda bunun, Türk tarafının, Rum tarafının “gaspı araç olarak kullandığı” anlatısını desteklemek için Avrupa yargı materyali elde etmesiyle hukuki bir engele dönüştüğünü ve sonucunun siyasi açıdan “zehirleyici” olduğunu kaydetti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs’ta yaz ayları için su kesintisi: "Haftada sadece 4 gün su olacak"04 Şubat 2026 Çarşamba 13:08
  • Protara’da ilk kez Avrupa Açık Deniz Yüzme Maratonu düzenlenecek04 Şubat 2026 Çarşamba 12:19
  • Kıbrıslı Rumların yaklaşık yüzde 14'ü evlerini ısıtamıyor03 Şubat 2026 Salı 14:04
  • Sahte prezervatif operasyonu: 25 bin ürün ele geçirildi02 Şubat 2026 Pazartesi 11:42
  • Kıbrıs Türk taşınmazları için ilk açık artırma Şubat’ta01 Şubat 2026 Pazar 14:00
  • Politis: Liderlerin ‘etkisiz görüşmesi’ huzursuzluğa yol açtı31 Ocak 2026 Cumartesi 13:30
  • Larnaka Havalimanı, Kıbrıs’ın en büyük uyuşturucu giriş kapısı30 Ocak 2026 Cuma 13:33
  • Hala Sultan Tekkesi yakınlarında Geç Tunç Çağı’na ait iki mezar bulundu28 Ocak 2026 Çarşamba 12:01
  • Stefanu uyardı: Aşırı sağ (ELAM) artık hükümet kararlarını da etkiliyor27 Ocak 2026 Salı 09:48
  • Limasol’da bir oto galeri kundaklandı26 Ocak 2026 Pazartesi 12:28
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti