Hala Sultan Tekkesi yakınlarında Geç Tunç Çağı'na ait iki mezar bulundu

Göteborg Üniversitesi’nden Peter M. Fischer ile Rum Arkeoloji Dairesi’nin çalışmaları, bölgenin Geç Tunç Çağı’nda uluslararası ticaret merkezi olduğuna işaret ediyor.
Hala Sultan Tekkesi yakınlarında Geç Tunç Çağı’na ait iki mezar bulundu

Larnaka’da bulunan Hala Sultan Tekkesi yakınlarında, “Dromolaksia-Vizakia” yolu üzerinde bulunan bir noktada gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda, Geç Tunç Çağına ait iki mezar bulunduğu bildirildi.

Haravgi ve diğer gazeteler, Göteborg Üniversitesi öğretim görevlisi Peter M. Fischer ile Rum Arkeoloji Dairesi tarafından Hala Sultan Tekkesi bölgesinde gerçekleştirilen kazılarda, M.Ö 14’üncü yüzyıla ait iki mezar yeri bulunduğunu yazdı.

Gazete, mezarlarda Hala Sultan Tekkesi bölgesinin Geç Tunç Çağında bir ticaret merkezi olduğunu ortaya koyan önemli eşyalar tespit edildiğini, eşyalardan bazılarının Afganistan ve Hindistan gibi ülkelerden gelmiş olmasının kentin o dönemde ticaret için önemini ortaya koyduğunu aktardı.

