Baf havaalanı tahliyenin ardından yeniden faaliyete geçti

SON DAKİKAİsrail Tahran'ı vuruyor, İran Ortadoğu'yu bombalıyor: Son gelişmeler neler?

Pafos havaalanı, radarlarda "şüpheli bir cisim" görülmesinin ardından tahliye edildikten sonra Pazartesi öğleden sonra tekrar hizmete açıldı .
Pafos Havalimanı Şüpheli Cisim Alarmının Ardından Yeniden Hizmete Açıldı

Pafos Uluslararası Havalimanı, radarlarda tespit edilen “şüpheli bir cisim” nedeniyle gerçekleştirilen tahliyenin ardından Pazartesi öğleden sonra yeniden hizmete açıldı.

Edinilen bilgilere göre, güvenlik alarmı üzerine yolcular ile havalimanı personeli terminal binasından tahliye edilerek otopark alanına yönlendirildi. Tahliye kararının, öğleden sonra Kıbrıs’a yönelik gerçekleştirildiği bildirilen iki insansız hava aracı saldırısıyla bağlantılı olabileceği değerlendiriliyor.

Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letymbiotis, daha önce yaptığı açıklamada söz konusu iki insansız hava aracının güvenlik birimleri tarafından “etkisiz hale getirildiğini” bildirmişti.

Güvenlik kontrollerinin tamamlanmasının ardından havalimanındaki uçuş operasyonlarının normal akışına döndüğü kaydedildi.

