Akrotiri üsleri, topraklarına bir insansız hava aracı düşmesinin ardından alarma geçti

Herhangi bir yaralanma haberi olmadı.
Güney Kıbrıs’taki RAF Akrotiri askeri üssünde tanımlanamayan bir cismin çarpması üzerine İngiliz üs yetkilileri alarma geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Limassol yakınlarında bulunan askeri çitli bölgede yer alan üssün pistine küçük çaplı bir insansız hava aracı (İHA) düştü. Olayın ardından üs içerisindeki tüm ilgili birimler hızla seferber edilirken, bölgede güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

Yetkililer, olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığını ancak pist çevresinde küçük çaplı maddi hasar meydana geldiğini açıkladı.

Öte yandan gece yarısına doğru üs bölgesi üzerinde savaş uçaklarının uçuş yaptığına dair seslerin duyulduğu bildirildi. Yaşanan gelişmeler üzerine Kıbrıs’taki yetkililerin de alarma geçtiği öğrenildi.

Hem İngiliz üslerinin hem de Kıbrıs makamlarının olası yeni bir saldırı ihtimaline karşı teyakkuz halinde olduğu, güvenlik alarmının ise henüz sona ermediği belirtildi. Olayla ilgili herhangi bir yaralanma raporu bulunmadığı da kaydedildi.

