  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAİsrail saldırılarında İran Savunma Bakanı ve Devrim Muhafızları komutanı öldürüldü iddiası

Üstel, İran’daki gelişmeler nedeniyle Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı

» »
Bakanlar Kurulu’nu bu akşam saat 19.30’da olağanüstü toplantıya çağırdı.
Üstel, İran’daki gelişmeler nedeniyle Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı

Başbakan Ünal Üstel, İran’a karşı başlatılan savaş ve müdahalelerin ülkesel ve bölgesel güvenlik dengelerine etkilerini, doğabilecek ekonomik ve enerji kaynaklı riskleri kapsamlı biçimde değerlendirmek amacıyla, Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Toplantı bu akşam saat 19.30’da gerçekleştirilecek.

Toplantıda; bölgedeki son gelişmeler, ortaya çıkabilecek güvenlik riskleri ve olası senaryolara karşı alınacak tedbirler ele alınacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • WhatsApp mesaj zamanlama özelliğini resmen duyurdu27 Şubat 2026 Cuma 11:03
  • Esila Yalçın yaşamını yitirdi27 Şubat 2026 Cuma 10:14
  • TAM Parti'de ardı ardına istifalar...26 Şubat 2026 Perşembe 15:45
  • Öztürkler, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Güler ile görüştü26 Şubat 2026 Perşembe 15:18
  • Üstel'den sert açıklama! Ses Kaydı asılsız, mesnetsiz ve kurgu!26 Şubat 2026 Perşembe 14:42
  • Erhürman, UNDP Kıbrıs Ofisi Direktörü Jakhongir Khaydarov’ı kabul etti26 Şubat 2026 Perşembe 13:11
  • Maliye 4’lü İhalede 5.8 Milyar Lira Borç Yazdı26 Şubat 2026 Perşembe 13:09
  • Üstel ve Dürüst'e... Ses Kaydı ve 500 Bin STG Rüşvet iddiası!26 Şubat 2026 Perşembe 13:01
  • KTÖS: Kermiya’daki tüm şeritlerin 24 saat açık tutulması zorunlu26 Şubat 2026 Perşembe 12:13
  • İMO Ormanı Büyüyor: Doğaya ve Geleceğe Nefes26 Şubat 2026 Perşembe 09:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti