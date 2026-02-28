Üstel, İran’daki gelişmeler nedeniyle Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı

Başbakan Ünal Üstel, İran’a karşı başlatılan savaş ve müdahalelerin ülkesel ve bölgesel güvenlik dengelerine etkilerini, doğabilecek ekonomik ve enerji kaynaklı riskleri kapsamlı biçimde değerlendirmek amacıyla, Bakanlar Kurulu’nu olağanüstü toplantıya çağırdı.
Toplantı bu akşam saat 19.30’da gerçekleştirilecek.
Toplantıda; bölgedeki son gelişmeler, ortaya çıkabilecek güvenlik riskleri ve olası senaryolara karşı alınacak tedbirler ele alınacak.
