ABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar

TAM Parti'de ardı ardına istifalar...

TAM Parti'de ardı ardına istifalar...

» »
Yeni kurulan TAM Parti'de istifalar yaşanıyor...
TAM Parti'de ardı ardına istifalar...

İş insanı Ziya Emir’in ardından Gazimağusa’dan TAM Parti Genel Koordinatörü Ertan Kaygan’ın istifası gündeme geldi.

Parti içinde bir ayrılık daha yaşandı.

 Güzelyurt Gençlik Kolları Koordinatörü Umut Türe de görevinden ve partisinden istifa etti.

