TAM Parti'de ardı ardına istifalar...

İş insanı Ziya Emir’in ardından Gazimağusa’dan TAM Parti Genel Koordinatörü Ertan Kaygan’ın istifası gündeme geldi.
Parti içinde bir ayrılık daha yaşandı.
Güzelyurt Gençlik Kolları Koordinatörü Umut Türe de görevinden ve partisinden istifa etti.
İş insanı Ziya Emir’in ardından Gazimağusa’dan TAM Parti Genel Koordinatörü Ertan Kaygan’ın istifası gündeme geldi.
Parti içinde bir ayrılık daha yaşandı.
Güzelyurt Gençlik Kolları Koordinatörü Umut Türe de görevinden ve partisinden istifa etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.