  • BIST 12433.5
  • Altın 7182.12
  • Dolar 43.8294
  • Euro 51.7046
  • Lefkoşa 8 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 6 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAABD Başkanı Trump'tan Kongre'deki konuşmasında İran'a net mesajlar

Duruşma öncesi sürpriz gelişme: İmamoğlu'nun yargılandığı “çirkin” davası düştü

»
Tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na açılan ve siyasi yasağı istenen 'çirkin' davası, yarın görülmesi beklenen duruşmadan önce ön ödeme yapılması nedeniyle düştü.
Duruşma öncesi sürpriz gelişme: İmamoğlu'nun yargılandığı “çirkin” davası düştü

Cuma günü Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlaması planlanan dava, İmamoğlu’nun ön ödeme yapması üzerine dava düşürüldü. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İmamoğlu'nun, mahkemenin kanundaki ön ödeme hükümleri kapsamında hesaplayarak belirlediği tutarı belirlenen süre içerisinde yetkili makamlara ödemesi üzerine davanın düşürülmesine karar verildiği öğrenildi.

İmamoğlu, 26 Ekim 2024'te Bakırköy'de düzenlenen SAHA Expo Fuarı'nı dolaştığı sırada Beykoz Belediyesi’nin AKP Meclis Üyesi Serkan Şahin’in kendisine yönelik eleştirilerine “Çirkin siyasetine devam et, sen gerçekten çok çirkinsin” sözleriyle karşılık vermişti. Bunun üzerine hakkında 2025 yılının eylül ayında yeni bir iddianame düzenlenmişti.

Bakırköy 33. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, İmamoğlu’nun “hakaret” suçundan 3 ay 15 günden 2 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmiş, ayrıca hakkında siyasi yasak uygulanması istenmişti.

Savcıya hakaret davası da düşmüştü

İmamoğlu 19 Mart'ta, şu anda tutuklu olduğu İBB'ye yönelik mali soruşturmayla birlikte 'kent uzlaşısı' soruşturması kapsamında da gözaltına alınmıştı. İBB Başkanı, tutuklandığı 23 Mart günü 'kent uzlaşısı' soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde bekletilirken soruşturmada görevli iki savcıya hakaret ettiği iddiasıyla hakkında bir iddianame daha düzenlenmişti.

İddianameyi kabul eden İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi, “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçuyla açılan davayı, ekim ayında savcının aksi yöndeki görüşüne rağmen İmamoğlu'nun ön ödeme yapması nedeniyle düşürmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Özgür Özel'in de aralarında olduğu 3 CHP'linin dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke24 Şubat 2026 Salı 10:26
  • ''Casperlar'' soruşturması: 9'u polis 17 kamu görevlisine gözaltı kararı!19 Şubat 2026 Perşembe 10:04
  • Temu 62 bin 500 liralık şirketle Türkiye'de yeniden faaliyette, alışverişler başladı12 Şubat 2026 Perşembe 10:25
  • İki sene sonra Ankara'da kritik görüşme: Erdoğan, 'Ege ve Doğu Akdeniz' dedi; Miçotakis'ten 'aynı mahallenin sakinleriyiz' mesajı11 Şubat 2026 Çarşamba 19:55
  • Erdoğan, "aflarını isteyen" iki bakanı görevden aldı: Akın Gürlek Adalet Bakanı, Mustafa Çiftçi İçişleri Bakanı oldu11 Şubat 2026 Çarşamba 10:00
  • Grand İsias Otel davasında karar: 3 kamu görevlisine 10 yıl hapis; aileler kararı istinafa taşıyacak04 Şubat 2026 Çarşamba 11:40
  • Türkiye'de Ocak ayı enflasyonu 4.84 olarak gerçekleşti!03 Şubat 2026 Salı 14:03
  • ”Azad” kod adlı şahıs Mersin’de yakalandı02 Şubat 2026 Pazartesi 16:16
  • Türkiye'de 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerine giremeyecek02 Şubat 2026 Pazartesi 11:43
  • Antalya'da otobüs kazası: Sekiz ölü, 26 yaralı01 Şubat 2026 Pazar 12:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti