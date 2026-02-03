  • BIST 12433.5
  • Altın 6858.39
  • Dolar 43.4909
  • Euro 51.3168
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 4 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAİran-ABD görüşmeleri '6 Şubat'ta İstanbul'a yapılacak'

Türkiye'de Ocak ayı enflasyonu 4.84 olarak gerçekleşti!

»
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzde 4,84 artarken, yıllık bazda yüzde 30,65 oldu.
Türkiye'de Ocak ayı enflasyonu 4.84 olarak gerçekleşti!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Buna göre, TÜFE'deki değişim ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,84 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,65 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,98 artış olarak gerçekleşti.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 31,69 artış, ulaştırmada yüzde 29,39 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 45,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 7,82, ulaştırmada 4,64 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 6,74 yüzde puan oldu.

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 6,59 artış, ulaştırmada yüzde 5,29 artış ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 4,43 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 1,61, ulaştırmada 0,88 ve konutta 0,51 yüzde puan oldu. (Ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'de, ana harcama gruplarının genel endeksteki aylık ve yıllık değişime olan katkıları Ek Tablo-3'tedir).

Endekste kapsanan 174 alt sınıftan ocak ayı itibarıyla, 14 alt sınıfın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 3 alt sınıfın endeksinde değişim olmadı. 157 alt sınıfın endeksinde ise artış gerçekleşti.İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim,ocakta bir önceki aya göre yüzde 4,22 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 4,22 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,11 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 33,82 artış olarak gerçekleşti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uğur Mumcu, 33 yıl önce bugün katledildi24 Ocak 2026 Cumartesi 17:12
  • Gözler faiz kararında22 Ocak 2026 Perşembe 11:53
  • Hrant Dink cinayetinin 19. yılı: 'Adalet yerini bulmadı'19 Ocak 2026 Pazartesi 13:56
  • Dördüncü duruşma bugün19 Ocak 2026 Pazartesi 09:28
  • İsias Otel davasında kamu görevlileri 19 Ocak’ta hakim karşısında16 Ocak 2026 Cuma 19:09
  • Sıla Usar Ankara'da14 Ocak 2026 Çarşamba 14:31
  • İmamoğlu: 'Katılamadığım bir seçim, cumhurbaşkanının meşruiyetinin bittiği bir seçim olur'12 Ocak 2026 Pazartesi 15:28
  • Usta oyuncu Haldun Dormen entübe edildi: Haberi oğlu duyurdu12 Ocak 2026 Pazartesi 15:16
  • İstanbul'da okullar tatil edildi11 Ocak 2026 Pazar 19:45
  • İstanbul için kuvvetli kar uyarısı08 Ocak 2026 Perşembe 15:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : [email protected]
    Haber Scripti