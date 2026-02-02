Türkiye'de 15 yaşından küçük çocuklar sosyal paylaşım sitelerine giremeyecek

  • BIST 12433.5
Çocukların dijital dünyada güvenliğini sağlamak için sosyal ağ sağlayıcılarının daha etkin önlemler almasının gerekliliği vurgulanan sunumda, çocukların dijital bağımlılıklardan korunması gerektiği belirtildi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukları sosyal medyanın zararlı etkilerinden korumak için atılması gereken adımlara yönelik çalışmasında sona geldi. Bakanlık yetkilileri hazırladıkları çalışmalara ilişkin Meclis'te AK Parti Grubuna gerçekleştirdikleri sunumda, düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğu, düzenlemenin nasıl yapılacağı ve dünya örnekleri tek tek sıralandı.

Sunuma göre, çocukların internetin zararlı etkilerinden korunmasına yönelik çalışma kapsamında, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da düzenleme yapılması planlanıyor.

Sosyal medya ve çevrim içi oyun ortamlarında çocukların güvenliğini ve mahremiyetini esas alan, bütüncül bakış açısıyla bir kanuni düzenlemenin yapılmasının zorunlu hale geldiği ifade edilen sunumda, bu konuya ilişkin çeşitli öneriler de yer aldı.

Söz konusu öneriler arasında en önemli başlık yaş sınırı olarak dikkati çekti. Sosyal ağ sağlayıcılarına erişim yaşının 15 olması, 15 yaşını doldurmamış çocukların ebeveyn izni olsa dahi bu platformlara erişememesinin önemi vurgulandı.

Oyunlar için ise bir yaş sınırlaması yapılmaması ancak yaşa göre derecelendirme ve çocukların sadece yaşlarına uygun oyunlara erişim sağlayabilmelerinin gerekliliği ifade edildi.

Yaş sınırının uygulanmasında sosyal ağ sağlayıcılarına çocukların hesap açmasını önlemek amacıyla etkili yaş doğrulama sistemleri kullanma yükümlülüğü getirilmesi planlanıyor. Bu konudaki doğrulama sistemlerinin usul ve esaslarının ise yönetmeliklerle belirlenmesi hedefleniyor.

Sunumdaki bir diğer öneri ise çocukların dijital ortamları kullanırken ebeveynin yönlendirme ve gözetim hakkının kullanımı oldu. Ebeveyn denetim araçlarının sosyal medya platformlarına yükümlülük olarak getirilmesi hedefleniyor.

Platformların kullanıcıların, yasa dışı veya zararlı içeriklere ilişkin şikayetlerini, elektronik ortamda iletebilecekleri aktif bir başvuru mekanizması sunma yükümlülüğünün kapsamının da genişletilmesi amaçlanıyor.

Çocukların öngörülen yaştan önce sosyal medya platformlarına erişememesi için alınan yaş doğrulama ve diğer tedbirlere dair raporlama yükümlülüğünün getirilmesi de sunumda yer alan diğer başlık olarak dikkati çekiyor. Bununla birlikte sosyal ağ sağlayıcılarının, aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olması da planlanıyor.

DÜNYA ÖRNEKLERİ ANLATILDI

Sunumda, çocukların güvenli internete erişimi konusunda dünyadaki son gelişmeler de sıralandı.

Bu alandaki en kapsamlı iki yasanın Birleşik Krallık ve Avustralya'da uygulandığı belirtildi. Avustralya'nın 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımını yasaklayan dünyadaki ilk ülke olduğu hatırlatıldı.

Avustralya'daki düzenlemenin sosyal medya kullanımının çocuklar üzerindeki potansiyel zararları konusunda sorumluluğu doğrudan platform sağlayıcılarına yüklediği belirtildi.

Kurumsal ihlaller için 2025 itibarıyla maksimum 49.5 milyon Avustralya Doları tutarında ağır idari para cezaları öngörüldüğü kaydedildi.

Söz konusu yasanın, İngiltere ve ABD gibi diğer bölgelerde de tartışıldığı aktarıldı.

