Erdoğan'dan Venezuela ile dayanışma mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı konuşmada Venezuela'daki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Kabine toplantısında "Venezuela vakasını ilgili birimlerin derlediği bilgiler ışığında enine boyuna değerlendirdiklerini" ifade eden Erdoğan, "Hem Türkiye için hem dost Venezuela halkı için en doğrusu neyse onu yapmanın gayretindeyiz" diye konuştu.

"Sayın Maduro ve Venezuela halkı milletimizin dostu olduğunu pek çok kez göstermiştir. İki dost ülke olarak zor günlerimizde birbirimizle dayanışma içinde olmaya önem ve öncelik verdik" diyen Erdoğan, "bugün de aynı anlayışla haraket ettiklerini" söyledi.

Ülkelerin egemenlik haklarının ihlal edilmesi ve uluslararası hukukun çiğnenmesinin küresel düzeyde "ciddi komplikasyonlara yol açabilecek riskli adımlar" olduğunu belirten Erdoğan, "Hukukun gücü yerine, gücün hukukunun egemen olduğu bir dünyada istikrarsızlık, kriz, çatışma eksik olmaz" diye konuştu.

"Biz Türkiye olarak ne bölgemizde ne başka coğrafyalarda kaos, kargaşa ve gerilim olmasını asla istemeyiz. Kurallara dayalı uluslararası sistemin korunması bu bakımdan önemlidir" diyen Erdoğan, "siyasi meşruiyeti ve uluslararası hukuku ihlal eden hiçbir eylemi tasvip etmediklerinin" altını çizdi.