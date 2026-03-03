Hijyen ve gıda güvenliği eğitimi verilecek

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, toplum sağlığını korumak amacıyla yeni bir çalışmaya daha imza atıyor

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi, “Sağlıklı toplum, güvenli gıdayla başlar” sloganıyla halk sağlığının korunması ve işletmelerde hijyen standartlarının yükseltilmesi amacıyla Mart ayı boyunca farklı sektörlere yönelik kapsamlı eğitim programı başlatıyor.

Gıda üretim ve satış noktalarından hizmet sektörüne kadar geniş bir kesimi kapsayan eğitimler, hem yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini hem de toplum sağlığının güvence altına alınmasını hedefliyor.

Belediye tarafından organize edilen program kapsamında; gıda hijyeni temel prensipleri, çapraz bulaşmanın önlenmesi, kişisel hijyen kuralları, güvenli üretim ve depolama uygulamaları ile mevzuat ve sorumluluklar gibi başlıklar ele alınacak.

Hizmet sektörüne yönelik oturumlarda ise alet ve ekipmanların temizlik ve dezenfeksiyonu ile çalışma alanı hijyeni konuları işlenecek.

Eğitimler, Kıdemli Gıda Güvenliği Uzmanı Dr. Hüseyin Değirmenci tarafından verilecek ve katılımcılara sertifika takdim edilecek.

Eğitim takvimi açıklandı

Programın ilk eğitimi 3 Mart 2026 Salı günü 14.00–15.30 saatleri arasında genel gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilecek.

5 Mart 2026 Salı günü 09.30–10.30 saatleri arasında berber, kuaför, güzellik merkezi ve tırnak bakım işletmelerine yönelik hijyen eğitimi düzenlenecek.

10 Mart 2026 Salı günü 10.00-11.30 saatlerinde bakkal, market ve off licence işletmelerine yönelik eğitim yapılacak; aynı gün öğleden sonra ise genel gıda güvenliği eğitiminin ikinci oturumu gerçekleştirilecek.

17 Mart 2026 Salı günü 14.00-15.30 saatleri arasında ise kasaplar, et ve süt ürünleri işletmeleri, mezbahalar ve civciv üretim tesislerine yönelik özel içerikli eğitim verilecek.

Tüm eğitimler Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.

Katılım zorunlu

Belediye yetkilileri, 51/1995 Belediyeler Yasası uyarınca gıda ve sıhhi işyerlerinde çalışan personelin hijyen konusunda eğitimli olmasının zorunlu olduğunu hatırlatarak, faaliyet gösteren her işletmeden personel sayısının en az yarısının eğitime katılmasının yasal bir gereklilik olduğunu vurguladı.

Yetkililer, düzenlenen eğitimlerin hem işletmelerin hizmet kalitesini artıracağını hem de toplum sağlığının korunmasına önemli katkı sağlayacağını belirtti.