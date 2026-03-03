  • BIST 12433.5
TÜİK: Türkiye'de Şubat enflasyonu yüzde 2,96

TÜİK’in açıkladığı verilere göre, Türkiye'de Şubat 2026 döneminde Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 2,96 artarken, yıllık artış oranı yüzde 31,53 olarak hesaplandı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Şubat 2026 döneminde yüzde 2,96 oranında artış gösterdi. TÜİK’e göre, E-TÜFE endeksinin son 12 aylık artış oranı yüzde 31,53 olarak hesaplandı.

TÜİK, milyonların merakla beklediği şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Rapora göre, şubat ayı enflasyonu yüzde 2,96 olarak açıklanırken, yıllık bazda ise yüzde 31,53 olarak gerçekleşti.

