TÜİK: Türkiye'de Şubat enflasyonu yüzde 2,96

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hesaplanan Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE), Şubat 2026 döneminde yüzde 2,96 oranında artış gösterdi. TÜİK’e göre, E-TÜFE endeksinin son 12 aylık artış oranı yüzde 31,53 olarak hesaplandı.

