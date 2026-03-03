ARUCAD Cinematic Seeds Festival’inde Ödüller Sahiplerini Buldu   

Çok aşamalı ve titiz bir değerlendirme sürecinin ardından 151 kısa film resmî seçkiye dahil edildi.

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) tarafından, dünya genelindeki öğrenci ve yeni mezun yönetmenlerin yaratıcılıklarını sergileyebilecekleri uluslararası bir platform oluşturmak amacıyla düzenlenen Cinematic Seeds Festival’in ilk edisyonu, 26 Şubat tarihinde Üniversite kampüsünde gerçekleştirilen ödül töreni ve kapanış seremonisiyle tamamlandı.

Direktörlüğünü ARUCAD İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Emad Amlashi’nin üstlendiği festival, daha ilk yılında güçlü bir uluslararası görünürlük elde etti. 23–26 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Festival için 100’den fazla ülkeden 1.800’ün üzerinde başvuru alındı. Çok aşamalı ve titiz bir değerlendirme sürecinin ardından 151 kısa film resmî seçkiye dahil edildi.

Festival programı dört ana bölümden oluştu:

Belgesel (38 film)

Deneysel Filmler (32 film)

Hibrit Anlatılar ve Görsel Denemeler (20 film)

Kısa Kurmaca Filmler (61 film)

Resmî seçki, 10 ayrı gösterim oturumunda izleyiciyle buluşarak çağdaş öğrenci sinemasının ve yenilikçi görsel anlatı pratiklerinin geniş bir panoramasını sundu.

Uluslararası ve Kurumsal Katılım

Seçkiye giren filmler; ARUCAD’ın yanı sıra University of Hertfordshire, Dokuz Eylül Üniversitesi, VGIK (The Gerasimov Institute of Cinematography), Beijing Film Academy, Tehran University of Art, İstanbul Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, EMCACR (İspanya), Hanyang University, FAAP ve ESCAC Films gibi dünyanın önde gelen film okulları ve üniversitelerinden geldi.

En fazla başvuru yapılan ülkeler arasında Türkiye, İran, Çin, Brezilya, Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Birleşik Krallık yer aldı. Bu tablo, festivalin daha ilk yılında ulaştığı küresel etkiyi ve uluslararası erişimini ortaya koydu.

Ödül Kazanan Filmler

Kapanış seremonisinde, dört ana kategoride ve Seyirci Ödülü kapsamında kazanan filmler açıklandı:

En İyi Belgesel: Soil and Copper – Yönetmen: Darya Artyushkova, Rusya, Academy of Theater and Cinematographic Arts N. Mikhalkov

En İyi Deneysel Film: Testimony of Disappointment – Yönetmen: Magdalena Alicja Synoradzka, Polonya, Krzysztof Kieślowski Film School

En İyi Hibrit Anlatı: Me and My City – Yönetmen: Prabaha Mondal, Hindistan, MIT School of Film & Theatre

En İyi Kısa Kurmaca Film: Flashes – Yönetmen: Dmitriy Lebedev, Rusya, Russian State University of Cinematography named after S.Gerasimov

Seyirci Ödülü: Baby – Yönetmen: Valeriia Petrenko, Kuzey Kıbrıs, Arkin University of Creative Arts and Design (ARUCAD)

Dr. Emad Amlashi: “Cinematic Seeds, genç sinemacılar için küresel bir başlangıç noktası”

Festival Direktörü Dr. Emad Amlashi kapanış konuşmasında şu değerlendirmede bulundu: “Cinematic Seeds’i tasarlarken amacımız yalnızca bir film festivali düzenlemek değil; genç sinemacılar için uluslararası ölçekte görünürlük sağlayan, akademik temeli güçlü ve yaratıcı diyaloğu teşvik eden sürdürülebilir bir platform oluşturmaktı. İlk yılımızda 100’den fazla ülkeden gelen başvurular, bu ihtiyacın ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. ARUCAD olarak sinemanın dönüştürücü gücüne inanıyoruz ve bu platformu her yıl daha da büyüterek küresel yaratıcı ağın önemli bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz.”

Güçlü akademik altyapısı, şeffaf değerlendirme süreci ve küresel katılımıyla ARUCAD Cinematic Seeds Festival, daha ilk yılında genç sinemacılar için umut vadeden yeni bir uluslararası platform olarak konumlandı. ARUCAD, sinema aracılığıyla yeni anlatı biçimlerinin gelişimini desteklemeye ve yaratıcı üretimi küresel ölçekte görünür kılmaya önümüzdeki yıllarda da devam edecek.