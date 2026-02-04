ARUCAD’ın Lise Öğrencilerine Yönelik Hazırladığı, Gelenekselleşen Atölyeler Haftası Başlıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), lise öğrencilerini yaratıcı alanlarda kendilerini keşfetmeye davet eden Atölyeler Haftası ile bu yıl da kapılarını gençlere açıyor. ARUCAD’ın lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği Atölyeler Haftası, 11–12–13 Şubat 2026 tarihlerinde ücretsiz kurs ve atölye çalışmaları ile gerçekleştirilecek.

ARUCAD Atölyeler Haftası kapsamında lise öğrencileri, farklı disiplinlerden oluşan 11 kurs ve 12 atölye çalışmasına katılma imkânı bulacak. Hafta, gençlerin sanata, tasarıma ve yaratıcı üretim süreçlerine doğrudan temas etmelerini; ilgi alanlarını deneyimleyerek keşfetmelerini amaçlıyor.

11–12–13 Şubat tarihleri arasında üç gün boyunca sürecek kurslar, 4’er saatlik oturumlardan oluşacak ve her gün 09:00–13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kurslara düzenli katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikası verilecek. Atölye çalışmaları ise tek günlü, 2 saatlik uygulama odaklı programlar olarak planlandı ve 14:00–16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

ARUCAD Atölyeler Haftası’na tüm lise öğrencilerinin katılımı ücretsiz olurken, öğrenciler en fazla 1 kurs ve 3 atölyeye kayıt yaptırabilecek. Kontenjanların sınırlı olduğu kurs ve atölye çalışmalarına katılarak yaratıcı alanlarda deneyim kazanmak isteyen lise öğrencileri, detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için +90 533 873 85 85 numaralı WhatsApp hattı üzerinden ARUCAD eğitim danışmanlarıyla iletişime geçebilecek.

Kurs ve Atölye Çalışmalarıyla ilgili detaylı programı aşağıda bulabilirsiniz;

Kurs Programları

11–12–13 Şubat 2026 | 09:00–13:00

Üç Boyutlu Tuval Çalışması: Alçı ile Doku Yaratma

Fotoğraf Çekimi ve Düzenleme

Sinemada Görsel Efektler

Deneysel Moda Atölyesi

Portfolyo Hazırlık

Masaüstü Oyun Tasarımı

Oyunları Anlama ve Öğrenme

Beden Perküsyonu Yoluyla Oyunlaştırma

DansLAB: Keşfet, Oyna, Üret

Ses Manzaraları Oluşturma: Çevresel Seslerle Beste Yapmak

Mimarlık ve Peyzaj Tasarımı

Atölye Çalışmaları

11-12-13 Şubat | 14:00 – 16:00

11 Şubat 2026 – Çarşamba

Arkeoloji: Indiana Jones ve Gerçeklik

Renkli Camlarla Füzyon Tekniği

Gizemli Baskılar

Makarna Kulesi Yapımı

Yeşil Duvar Tasarımı

12 Şubat 2026 – Perşembe

Renkli Camlarla Füzyon Tekniği

Graffiti Atölyesi

Eskizin Temelleri

Ahşap Yakma Atölyesi

13 Şubat 2026 – Cuma

Stencil Atölyesi

Cebimdeki Sinema

İç Mimarlıkta Yaratıcı Yaklaşımlar

Mimaride Form ve Desen Uygulamaları



