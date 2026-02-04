ARUCAD’ın Lise Öğrencilerine Yönelik Hazırladığı, Gelenekselleşen Atölyeler Haftası Başlıyor

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD), lise öğrencilerini yaratıcı alanlarda kendilerini keşfetmeye davet eden Atölyeler Haftası ile bu yıl da kapılarını gençlere açıyor. ARUCAD’ın lise öğrencilerine yönelik olarak düzenlediği Atölyeler Haftası, 11–12–13 Şubat 2026 tarihlerinde ücretsiz kurs ve atölye çalışmaları ile gerçekleştirilecek.
ARUCAD Atölyeler Haftası kapsamında lise öğrencileri, farklı disiplinlerden oluşan 11 kurs ve 12 atölye çalışmasına katılma imkânı bulacak. Hafta, gençlerin sanata, tasarıma ve yaratıcı üretim süreçlerine doğrudan temas etmelerini; ilgi alanlarını deneyimleyerek keşfetmelerini amaçlıyor.
11–12–13 Şubat tarihleri arasında üç gün boyunca sürecek kurslar, 4’er saatlik oturumlardan oluşacak ve her gün 09:00–13:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Kurslara düzenli katılım sağlayan öğrencilere katılım sertifikası verilecek. Atölye çalışmaları ise tek günlü, 2 saatlik uygulama odaklı programlar olarak planlandı ve 14:00–16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.
ARUCAD Atölyeler Haftası’na tüm lise öğrencilerinin katılımı ücretsiz olurken, öğrenciler en fazla 1 kurs ve 3 atölyeye kayıt yaptırabilecek. Kontenjanların sınırlı olduğu kurs ve atölye çalışmalarına katılarak yaratıcı alanlarda deneyim kazanmak isteyen lise öğrencileri, detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak için +90 533 873 85 85 numaralı WhatsApp hattı üzerinden ARUCAD eğitim danışmanlarıyla iletişime geçebilecek.
Kurs ve Atölye Çalışmalarıyla ilgili detaylı programı aşağıda bulabilirsiniz;
Kurs Programları
11–12–13 Şubat 2026 | 09:00–13:00
- Üç Boyutlu Tuval Çalışması: Alçı ile Doku Yaratma
- Fotoğraf Çekimi ve Düzenleme
- Sinemada Görsel Efektler
- Deneysel Moda Atölyesi
- Portfolyo Hazırlık
- Masaüstü Oyun Tasarımı
- Oyunları Anlama ve Öğrenme
- Beden Perküsyonu Yoluyla Oyunlaştırma
- DansLAB: Keşfet, Oyna, Üret
- Ses Manzaraları Oluşturma: Çevresel Seslerle Beste Yapmak
- Mimarlık ve Peyzaj Tasarımı
Atölye Çalışmaları
11-12-13 Şubat | 14:00 – 16:00
11 Şubat 2026 – Çarşamba
- Arkeoloji: Indiana Jones ve Gerçeklik
- Renkli Camlarla Füzyon Tekniği
- Gizemli Baskılar
- Makarna Kulesi Yapımı
- Yeşil Duvar Tasarımı
12 Şubat 2026 – Perşembe
- Renkli Camlarla Füzyon Tekniği
- Graffiti Atölyesi
- Eskizin Temelleri
- Ahşap Yakma Atölyesi
13 Şubat 2026 – Cuma
- Stencil Atölyesi
- Cebimdeki Sinema
- İç Mimarlıkta Yaratıcı Yaklaşımlar
- Mimaride Form ve Desen Uygulamaları
