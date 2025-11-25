  • BIST 10866.03
ARUCAD Öğrencilerinin Eserleri Bakü’de Sergilendi

19 Kasım 2025’te açılan sergi, farklı disiplinlerde eserler üreten genç sanatçıları bir araya getirerek geniş bir uluslararası seçki sundu.
ARUCAD Öğrencilerinin Eserleri Bakü'de Sergilendi

Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi’nden (ARUCAD) beş öğrencinin eserleri, 9 farklı ülkeden 11 üniversitenin katılımıyla Azerbaycan Milli İncəsənət Müzesi’nde düzenlenen “Sərhədsiz İncəsənət” (Sınır Tanımayan Sanat) başlıklı uluslararası sergide yer aldı. 19 Kasım 2025’te açılan sergi, farklı disiplinlerde eserler üreten genç sanatçıları bir araya getirerek geniş bir uluslararası seçki sundu.

 

Sergide ARUCAD’ı; Sudenur Genç’in heykel çalışması, Güzel Yusupova’nın cam çalışması, Liliya Kim’in resim çalışması, John Tristan Mojares’in fotoğrafı ve Melihe Ghorbani’nin dokuma/tekstil çalışması temsil etti. Öğrencilerin özgün üretimleri, serginin dikkat çeken işler arasında yer aldı.

 ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi, Azerbaycan ziyareti sırasında, Türkçe Konuşan Ülkeler Uygulamalı Sanatlar Rektör Birliği ile birlikte sergiyi ziyaret ederek öğrencilerin çalışmalarını yerinde inceledi. Vehbi, ARUCAD öğrencilerinin uluslararası platformlarda görünürlük kazanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Bu tür çok uluslu seçkiler öğrencilerimiz için hem yeni bir sahne hem de farklı kültürlerle yaratıcı temas kurma imkânı sunuyor” ifadelerini kullandı.

 

Sergi, genç sanatçıların üretimlerini daha geniş bir kitleye ulaştırmayı ve katılımcı üniversiteler arasında kültürel etkileşimi güçlendirmeyi hedefliyor.

 

