Dr. Hakan Ataker hayatını kaybetti

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) eski milletvekillerinden Dr. Hakan Ataker yaşamını yitirdi.
Ataker’in vefatı ailesi, yakınları ve sevenleri arasında derin üzüntü yarattı.
Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Dr. Hakan Ataker’in 13 Aralık 2025 tarihinde hayatını kaybettiği bildirildi. Merhumun cenazesi, 13 Aralık 2025 Cumartesi günü Karaoğlanoğlu Camisi’nde kılınacak ikindi namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
