Tabipler Birliği uyardı: Sel sonrası bulaşıcı hastalıklara dikkat…

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) "sel felaketi" nedeniyle tüm halk geçmiş olsun dileklerini ileterek, salgın hastalıkların oluşabileceği uyarısında bulundu.
Birlik Başkanı Ceyhun Dalkan imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, içme suyunun kirlenmesi ve su depoları ile şebekeye lağım sularının karışma ihtimali nedeni ile dikkatli olunması gerektiği, sel sularıyla temas edilen gıdaların tüketilmemesi gerektiği ve herhangi bir sağlık sorununda sağlık merkezlerine başvurulması gerektiği kaydedildi.

Açıklamada şunlara yer verildi:

“Sel suları; kanalizasyon, foseptik çukurları, hayvan barınakları, mandıralar, atık alanları ve kimyasal maddelerle temas edebildiğinden içme ve kullanma suyu kaynaklarını, su boru hattını ve evlerdeki depoları kirletebilir. Bu durum özellikle ishal, kusma, hepatit A ve çeşitli cilt enfeksiyonları gibi bulaşıcı hastalıkların görülme riskini artırmaktadır.

Şebeke suyunun güvenliğinden emin olunana kadar içme suyu olarak yalnızca kapalı ambalajlı su kullanılmasını, depolardan gelen suyun kaynatılmadan içilmemesini ve sel sonrası su depolarının mutlaka temizlenip dezenfekte edilmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz. Sel suyuyla temas eden tüm gıdalar imha edilmeli, elektrik kesintileri nedeniyle soğuk zinciri bozulan ürünlerin tüketilmemesi ve temizliği şüpheli suyla sebze ya da meyve yıkanmaması gerekmektedir.

İshal, kusma, yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, cilt döküntüleri veya yara enfeksiyonu, sarılık, halsizlik ve kas ağrıları gibi belirtiler ortaya çıkması durumunda gecikmeden mutlaka sağlık merkezlerine başvurulmalıdır.

Yerel yönetimlerine su güvenliği testlerinin ivedilikle yapılıp, depo ve şebeke temizliklerinin hızla organize edilmesi gerektiğini hatırlatır, Sağlık Bakanlığı’nı olası bulaşıcı hastalık görülme riski açısından sel bölgelerinde tarama, takip ve değerlendirme yapmaya davet ederiz.”

