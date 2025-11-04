Serbest Çalışan Hekimler Birliği: İlaç kadar hekime erişim de tedavinin ayrılmaz bir parçası

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği, toplum sağlığının korunması adına ilaçlara erişim kadar hekime erişimin de tedavinin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği adına açıklama yapan Dr. Remzi Gradiyanoğlu, "Sağlık politikalarının yalnızca ilaç teminine odaklanmak yerine, hastaların hekime erişimini kolaylaştıracak adımları da içermesi gerekmektedir. Her bireyin, ister kamu ister özel sektörde olsun, güvenilir tıbbi danışmanlığa zamanında ulaşabilmesi sağlık sistemimizin en temel önceliği olmalıdır" dedi.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Başkanı Dr. Ceyhun Dalkan’ın, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tedavisinde kullanılan ilaçların teminine yönelik yaptığı açıklamaya destek belirtti. “Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak bizler de bu konuda aynı kaygıyı paylaşmakta ve toplum sağlığının korunması adına yapılan bu çağrıyı desteklemekteyiz” diyen Gardiyanoğlu, pek çok hastanın, yalnızca ilaç bulmakta değil, hekime ulaşmakta da ciddi güçlükler yaşadığını kaydetti.

Geciken randevular, yetersiz muayene süreleri ve sağlık hizmetlerine artan talebin, özellikle kronik hastalıkların tanı ve takip süreçlerini olumsuz etkilediğine işaret eden Gardiyanoğlu, şöyle devam etti:

“DEHB gibi süreklilik ve düzenli izlem gerektiren bir rahatsızlıkta, hekime ulaşamamak tedavi bütünlüğünü bozmaktadır. Bu durum yalnızca ilacın etkinliğini azaltmakla kalmaz; yanlış doz kullanımı, tedavi uyumsuzluğu ve takipsizlik gibi riskleri de beraberinde getirir. Tedavi yalnızca ilaçla değil, doğru tanı, düzenli takip ve bilimsel rehberlik ile mümkündür.

Bu nedenle sağlık politikalarının yalnızca ilaç teminine odaklanmak yerine, hastaların hekime erişimini kolaylaştıracak adımları da içermesi gerekmektedir. Her bireyin, ister kamu ister özel sektörde olsun, güvenilir tıbbi danışmanlığa zamanında ulaşabilmesi sağlık sistemimizin en temel önceliği olmalıdır.

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği olarak, hekime ve ilaca erişimin birlikte ele alınmasını, tedavi süreçlerinin bütüncül ve sürdürülebilir şekilde planlanmasını, bilimsel temellere dayanmayan ilaç müdahalelerinden kesinlikle kaçınılmasını bir kez daha vurguluyoruz.

Sağlık hakkı bütüncüdür. İlaç, hekimin rehberliği olmadan tek başına çözüm değildir. Toplum sağlığını korumanın yolu, hem ilaca hem hekime erişimin güvence altına alınmasından geçmektedir.”