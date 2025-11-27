Dinçyürek: Sağlık çalışanları yalnız değildir

Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek, Kamu-İş Sendikası yönetim kurulunu kabul ederek, geçtiğimiz Cumartesi gecesi geç saatlerde meydana gelen ve sağlık çalışanına uygulanan şiddet olayıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Dinçyürek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özelde sağlık çalışanları, genelde ise bu ülkede yaşayan hiç kimse sahipsiz değildir. İnsanımıza ve çalışanımıza sahip çıkmak, onları korumak ve haklarını savunmak bizim en temel görevimizdir” dedi.

Şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirten Dinçyürek, olayla ilgili sürecin yakından takip edildiğini ifade etti. “Sağlık çalışanlarına yapılan şiddete asla toleransımız yoktur. Konunun takipçisiyiz. Mağdur olan çalışanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Adalet mekanizması ve yargıya olan güvenimizi bir kez daha teyit ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kamu-İş Sendikası’nın konuyla ilgili gösterdiği duyarlılıktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Bakan Dinçyürek, sendika yönetimiyle aynı noktada buluştuklarını ve ortak hareket etme konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını belirterek teşekkür etti.

“Dinçyürek’e gösterdiği duyarlılık ve yakın ilgi için teşekkür ederiz”

Kamu-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu ise Bakan Dinçyürek’e gösterdiği duyarlılık ve yakın ilgi için teşekkür ederek, sendika olarak sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti şiddetle kınadıklarını söyledi.

Serdaroğlu, “Olayın yaşandığı günden beri Sayın Bakanımızla sürekli iletişimde olduk. Konuyu takip etmeye devam edeceğine olan inancımız tamdır. Sağlık çalışanları bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Onlara yönelik hiçbir şiddeti kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu, sendika olarak Bakanlık ile birlikte olayın takipçisi olacaklarını da kamuoyuna duyurdu.