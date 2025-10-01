  • BIST 10958.05
Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü: Yaşlılarımıza hak ettikleri yaşamı sunmak borcumuz!

Tabipler Birliği Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajında, yaşlı bakım hizmetlerinin yetersizliğine dikkat çekerek sosyal devlet anlayışıyla çözüm çağrısı yaptı
Bugün 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü: Yaşlılarımıza hak ettikleri yaşamı sunmak borcumuz!

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB), toplumun şekillenmesinde pay sahibi yaşlılara en büyük borçlarının, onurlu, sağlıklı ve güvenli bir yaşam sunmak, hak ettikleri yaşam şartlarına kavuşturmak olduğunu kaydetti.

Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ceyhun Dalkan, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajında, kamusal yaşlı bakım hizmetlerinin yok denecek kadar az, yetersiz ve kalitesiz olduğunu savundu. Yaşlıların günlük yaşamlarını kolaylaştıracak, sağlık ve sosyal destek sunacak sürdürülebilir bir sistem kurulamadığını ifade eden Dalkan, şunları kaydetti:

“Palyatif bakım gibi en temel ve insani bir hizmet hâlâ hayata geçirilmemiştir. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği olarak bugünün mimarı olan yaşlılarımıza gösterilen bu ilgisizliğin, umursamazlığın kabul edilemez olduğunu vurgulamak isteriz. Yaşlılarımızın yaşam kalitesini yükseltecek sağlık ve bakım hizmetlerinin ivedilikle oluşturulması, toplumsal sorumluluk ve sosyal devlet anlayışının bir gereğidir. Bu noktada sosyal devlet ilkesi doğrultusunda, başta Sağlık ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlıklarına ve bizlere çok önemli görev ve sorumluluk düşmektedir. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü’nde tüm yaşlılarımızı saygıyla selamlar, hak ettikleri yaşam koşullarının sağlanması için mücadelemizi sürdüreceğimizi belirtmek isteriz"

