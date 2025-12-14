Lefkoşa'da uyuşturucu operasyonu

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri Lefkoşa’da bir evde yaptığı aramada 30 gram hintkeneviri bulması olayıyla ilgili 4. Bir kişi daha tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, polis cuma günü C.E.(E-19), A.G.(E-19) ve A.E.(E-20)’nin kalmakta oldukları evde yaptığı aramada, tasarruflarında yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bularak emare olarak almış ve söz konusu kişileri tutuklamıştı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, meselesi ile bağlantılı olarak aranmakta olan D.D.(E-25) de tespit edilerek tutuklandı.